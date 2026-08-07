Registran el vuelco de un enorme iceberg en las costas de Groenlandia

La enorme masa de hielo estuvo cerca de una hora en movimiento y de un momento a otro comenzó a inclinarse, lo que provocó varias olas de consideración.

Según expertos, el aumento de las temperaturas provocan que los hielos se derritan, se pierdan grandes bloques y se modifique su centro de gravedad. Con esto, el témpano gira repentinamente hacia una nueva orientación.

El fenómeno natural fue grabado en el fiordo de Ilulissat, declarado Patrimonio Natural de la UNESCO.