Todos con uniforme: así fue el ingreso de los reos a la nueva cárcel de Talca

Luego que se completara el traslado, supervisado por el propio Presidente Kast, fue registrado el momento del ingreso al penal ubicado en el sector Panguilemo, a unos 10 kilómetros del centro de Talca.

Las instalaciones, inauguradas en 2025, tienen una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados, y una capacidad para recibir 2.320 internos.