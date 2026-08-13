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    Todos con uniforme: así fue el ingreso de los reos a la nueva cárcel de Talca

    191 reos de alta peligrosidad fueron trasladados este jueves hasta la cárcel de Talca como parte de la “Operación Cancerbero”.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Luego que se completara el traslado, supervisado por el propio Presidente Kast, fue registrado el momento del ingreso al penal ubicado en el sector Panguilemo, a unos 10 kilómetros del centro de Talca.

    Las instalaciones, inauguradas en 2025, tienen una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados, y una capacidad para recibir 2.320 internos.

    Más sobre:ActualidadTraslado de reosCárcel de TalcaCómo es la cárcel de TalcaReos con uniforme

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