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    Conoce Mentes en movimiento, nuevo videpodcast de ciencia de La Tercera y Universidad Andrés Bello

    Desde este jueves 13 de agosto, a las 11:00 horas, el periodista Francisco Aravena conversará cada semana con quienes están ampliando las fronteras del conocimiento. En el primer capítulo, el invitado es el doctor Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, candidato al Premio Nacional de Ciencias Naturales.

    Magdalena AndradePor 
    Magdalena Andrade
    Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, junto al periodista Francisco Aravena.

    ¿Cuáles son los grandes misterios del cerebro que los científicos aún no puede descifrar? ¿Por qué Chile está en un momento clave para proteger a la famosa ranita pehuenche que defiende Leonardo Di Caprio? ¿Podrán los rayos cósmicos ser capaces de predecir un terremoto con semanas de anticipación?

    Porque la ciencia está llena de preguntas, en Mentes en Movimiento, el nuevo videopodcast de LT Board -alianza entre La Tercera y la Universidad Andrés Bello- el periodista Francisco Aravena conversará cada semana con quienes están ampliando las fronteras del conocimiento y formando a los nuevos talentos de la ciencia en Chile.

    El primer capítulo, que se estrena este jueves 13 de agosto, a las 11.00, estará dedicado a desentrañar los grandes misterios del cerebro humano, por una razón muy especial: este 2026 estamos celebrando el Año del Cerebro, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia junto a la Sociedad Chilena de Neurociencias, que busca abrir una conversación pública sobre salud mental, neurodiversidad y las capacidades cognitivas.

    ¿Qué sabemos hoy, realmente, sobre el órgano que nos hace ser quienes somos? Y sobre todo: ¿qué están descubriendo los propios científicos chilenos al respecto?

    Para conversar sobre el tema estará el doctor en Ciencias Biomédicas Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello y candidato al Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026, por sus aportes pioneros al conocimiento de los mecanismos que regulan la expresión genética y su impacto en la biomedicina.

    El doctor Montecino, además, lidera interesantes investigaciones sobre cómo se desarrolla la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el Alzheimer, y ahora, la esquizofrenia.

    No te pierdas esta interesante conversación sobre el cerebro humano mañana jueves 13 de agosto, a las 11.00h, por Latercera.com y La Tercera en YouTube.

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