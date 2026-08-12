Revive el debate entre Constanza Martínez y Gael Yeomans por la presidencia del Frente Amplio
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', las candidatas a la presidencia del Frente Amplio Constanza Martínez, quien va a la reelección, y Gael Yeomans, quien busca liderar el partido, contrastaron ideas y enfrentaron posturas. En el espacio, moderado por Rodrigo Álvarez y Paula Catena, las dirigentes evidenciaron sus puntos en común y sus divergencias sobre la incidencia del partido, respecto de impulsar una coalición progresista, el rol frente al gobierno del Presidente Kast y la fuga de militantes, entre otros. Revisa en el video el debate completo.
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