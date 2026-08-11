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    Política

    Elecciones internas FA: cómo se dividen los apoyos de dirigencias estudiantiles entre Martínez y Yeomans

    Este fin de semana son los comicios del partido en el que milita el expresidente Boric, cuyos principales liderazgos se forjaron al calor de las movilizaciones de 2011. Algunos de lo que aparecen en esta disputa, de los grupos actuales, son la presidenta de la Feusach, directivos de la Fech y exfiguras de la Confech.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Cuando uno piensa en los principios del Frente Amplio recuerda inmediatamente a Gabriel Boric, Giorgio Jackson y otros dirigentes del sector encabezando las movilizaciones estudiantiles que en el 2011 le abrieron un flanco al gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera.

    El FA, desde su inicio, ha estado ligado a las dirigencias estudiantiles y la discusión respecto de la materia, con debates como el fin del Crédito con Aval del Estado. El propio expresidente Boric eligió este tema para realizar su primera crítica al gobierno de José Antonio Kast, cuando se iniciaron embargos en cuentas bancarias de deudores del CAE.

    Hoy el partido ya no cuenta con la misma fuerza a nivel dirigencial entre el mundo estudiantil. Quienes están, sin embargo, también se han inmiscuido en el debate por el futuro de la colectividad, que se definirá este fin de semana con la elección entre la actual timonel, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans.

    En principio, esta última cuenta con más rostros de las dirigencias actuales. Esto, principalmente, por medio de dos figuras.

    Una de ellas es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Andrea Abarca.

    En el mismo grupo pro-Yeomans está Monserrat Lagos, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. A ella se suman otros como Martín Gutiérrez, secretario general de Renace y David Águila, exvocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

    Este último, además, acompaña a Yeomans en la lista que compite por cupos en la dirección del partido, particularmente para el cargo de secretaría y formación.

    Dentro del grupo de dirigentes estudiantiles de años recientes que apoyan a la diputada también están Renata Leyton, Javiera Carlesi y Maximiliano Andrade, todos con paso en la Confech.

    Constanza Martínez también cuenta con un grupo de dirigentes estudiantiles a su favor.

    Uno de ellos es Felipe Cortés, presidente del centro de estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales. También está Jesús Malebrán, secretario de bienestar en la Fech.

    Asimismo, hay otros dos consejeros de este último grupo de dirigentes, como Amira Salinas, Sebastián Reyes y Farid Jalilie. Además, Ignacia Castillo, consejera territorial de la Universidad Católica, Wellington Araya, Javiera Molina, Antonia Letelier y Juan Pablo Vásquez son, asimismo, parte del grupo que respalda a Constanza Martínez.

    Más sobre:Constanza MartínezGael YeomansElecciones FAFAFrente Amplio

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