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    Primera vez en 121 años: así se vio el histórico eclipse solar en España

    España tendrá dos oportunidades más para ver este fenómeno, el 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero 2028, lo que se convertirá en una tríada astronómica sin precedentes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Este miércoles, España contempló un eclipse solar total después de 121 años, lo que se convirtió en un verdadero espectáculo de la naturaleza que fue presenciado por millones de personas.

    El eclipse tapó totalmente el Sol en una franja que cruza España de oeste a este, y la posición del Sol -muy cerca del horizonte y durante el atardecer-, permitió dejar registros increíbles.

    El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruza España de oeste a este y pasa por numerosas capitales de provincia, desde donde se podrá vislumbrar el primer fenómeno del denominado ‘trío de eclipses’, pues el 2 de agosto de 2027, otro eclipse total cruzará España, y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular. Jesús Hellín / Europa Press 12/8/2026 Jesús Hellín / Europa Press
    Más sobre:ActualidadMundoEspañaEclipse Solar

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