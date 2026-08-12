Primera vez en 121 años: así se vio el histórico eclipse solar en España

Este miércoles, España contempló un eclipse solar total después de 121 años, lo que se convirtió en un verdadero espectáculo de la naturaleza que fue presenciado por millones de personas.

El eclipse tapó totalmente el Sol en una franja que cruza España de oeste a este, y la posición del Sol -muy cerca del horizonte y durante el atardecer-, permitió dejar registros increíbles.