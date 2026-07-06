¿Cómo revertir las bajas tasas de natalidad en Chile?

Para que una población tenga asegurado su reemplazo -y con él, también, el funcionamiento estructural del país- es necesario que la tasa de natalidad ronde los dos hijos nacidos vivos por cada mujer.

En Chile, esa cifra es de 0,99. Las consecuencias podrían ser muchas. ¿Cómo actuar hoy ante un cambio demográfico que llegó para quedarse? ¿Qué efectos tendrán estos números en el futuro en la economía y el sistema laboral del país?

De esto y más conversamos esta semana en un nuevo capítulo de A BORDO junto a Alexandra Pardo, abogada especialista en derehos materno-laborales, y a Nicolás Garrido, director del Instituto de Políticas Económicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, en un nuevo capítulo de A BORDO.