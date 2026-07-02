¿No se suponía que este invierno sería más lluvioso? Un fenómeno climático lo impide hasta ahora
Aunque El Niño ya está presente, sus efectos todavía no se han manifestado como muchos esperaban. ¿La razón? Un fenómeno atmosférico llamado Oscilación Antártica (SAM) ha mantenido alejados los sistemas frontales que normalmente traerían lluvia al país.
Los climatólogos advierten que el riesgo de lluvias intensas sigue vigente durante este invierno y que, hacia la primavera y el verano 2026-2027, El Niño podría intensificarse, aumentando las probabilidades de precipitaciones y de temperaturas mucho más altas.
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