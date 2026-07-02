Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Opens in new window
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Guía para descifrar el ARN
En el capítulo de hoy conversaremos con el doctor Rodrigo Aguilar, sobre esta publicación que busca abrir nuevas rutas contra enfermedades.
Por
Paula Morales
2 JULIO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Radar LT
Salud
Ciencia
ARN
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 2 min
Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE
hace 19 min
Renuevan sistema de vigilancia de Independencia con la instalación de 99 cámaras de alta tecnología
hace 39 min
¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma
hace 42 min
Arrau tras dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio”
hace 56 min
Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado
13:42
Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre
Servicios
Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming
Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming
A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Croacia en TV y streaming
Chile
Renuevan sistema de vigilancia de Independencia con la instalación de 99 cámaras de alta tecnología
Arrau tras dictamen de Contraloría sobre Steinert: “Nos ajustamos al rol de coordinación estratégica de este ministerio”
“Aliados naturales”: Chile Vamos cuestiona postura de republicanos sobre libertarios y los emplaza a reflexionar
Negocios
Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE
¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma
Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado
Tendencias
Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas
Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer
El Deportivo
Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja
El millonario monto que deberá cancelar la federación de Alemania para despedir al técnico Julian Nagelsmann
Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico
Tecnología
Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir
Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile
Cultura y entretención
Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre
Las estrellas de Te Encontraré, el nuevo éxito mundial de Netflix: “El público se convierte en detective”
The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
Mundo
El soft power en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Cómo afecta a Sheinbaum, Trump y Carney
Trump critica el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN: “Ridículo”
Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”
Paula
Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.