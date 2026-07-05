Así fue el accidente que protagonizó el Fiscal Valencia en Providencia: repartidor de comida quedó lesionado

El incidente ocurrió durante la tarde del sábado, en la calle Condell con Rancagua, mientras la autoridad viajaba en su vehículo particular junto a su familia.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el motociclista termina arrastrándose por la calle tras el choque.

Tras el impacto, el fiscal se acercó a auxiliar al repartidor de comida, para revisar su condición. Además, otras 5 personas se sumaron para ayudar al afectado.

A través de una declaración pública, la Fiscalía Nacional indicó que las circunstancias en que se produjo el hecho son materia de investigación.