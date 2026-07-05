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    Así fue el accidente que protagonizó el Fiscal Valencia en Providencia: repartidor de comida quedó lesionado

    De acuerdo con Carabineros, el fiscal prestó declaraciones y fue sometido a un alcotest, cuyo resultado fue negativo

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El incidente ocurrió durante la tarde del sábado, en la calle Condell con Rancagua, mientras la autoridad viajaba en su vehículo particular junto a su familia.

    Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el motociclista termina arrastrándose por la calle tras el choque.

    Tras el impacto, el fiscal se acercó a auxiliar al repartidor de comida, para revisar su condición. Además, otras 5 personas se sumaron para ayudar al afectado.

    A través de una declaración pública, la Fiscalía Nacional indicó que las circunstancias en que se produjo el hecho son materia de investigación.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoNacionalFiscal NacionalProvidenciaÁngel Valencia

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