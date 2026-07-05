Así fue el accidente que protagonizó el Fiscal Valencia en Providencia: repartidor de comida quedó lesionado
De acuerdo con Carabineros, el fiscal prestó declaraciones y fue sometido a un alcotest, cuyo resultado fue negativo
El incidente ocurrió durante la tarde del sábado, en la calle Condell con Rancagua, mientras la autoridad viajaba en su vehículo particular junto a su familia.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el motociclista termina arrastrándose por la calle tras el choque.
Tras el impacto, el fiscal se acercó a auxiliar al repartidor de comida, para revisar su condición. Además, otras 5 personas se sumaron para ayudar al afectado.
A través de una declaración pública, la Fiscalía Nacional indicó que las circunstancias en que se produjo el hecho son materia de investigación.
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