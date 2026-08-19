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    BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina se consolidan como marcas líderes por su innovación y relevancia

    Total Brands 2026, que evalúa propuesta de valor, experiencia, identidad y propósito, situó a las tres en el primer lugar de sus respectivas categorías, mientras Rutpay debutó en el puesto 24 del ranking general.

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    BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina se consolidan como marcas líderes por su innovación y relevancia

    BancoEstado alcanzó un importante reconocimiento en la edición 2026 del estudio Total Brands, desarrollado por las consultoras Criteria y BBK Group, al consolidar el liderazgo de su ecosistema de marcas, con BancoEstado, CuentaRUT y CajaVecina logrando el primer lugar de sus respectivas categorías.

    La medición, realizada sobre más de 4.400 encuestas a nivel nacional y que evaluó 162 marcas de 30 categorías, reconoce a aquellas que logran construir una propuesta de valor sólida, generar experiencias positivas, mantener una identidad vigente y demostrar un propósito relevante para las personas.

    Los resultados muestran una evolución significativa de CuentaRUT, que escaló desde el lugar 20 al octavo puesto del ranking general, consolidándose como una de las marcas con mayor alza del estudio. Entre los menores de 30 años el avance es aún más relevante, al mejorar 50 posiciones respecto de la medición anterior.

    Este avance, de acuerdo con el estudio, se refleja en atributos especialmente valorados por las personas: capacidad de adaptación, ofrecer soluciones personalizadas, percepción precio-beneficio y relevancia.

    Este reconocimiento coincide con un año especialmente significativo para CuentaRUT, que en 2026 cumplió 20 años como la principal puerta de entrada al sistema financiero para millones de personas.

    Además, durante este período, CuentaRUT fortaleció su propuesta de valor eliminando el cobro de $300 para transferencias a cuentas de otros bancos, ampliando beneficios para sus clientes e impulsando nuevos medios de pago digitales, como Rutpay, QR y el pago en el transporte público mediante tecnología EMV. Estos avances han permitido ofrecer una experiencia cada vez más simple, conveniente y segura, reafirmando el compromiso del banco con la inclusión financiera.

    CajaVecina también mostró un importante crecimiento, avanzando 17 posiciones en el ranking general y obteniendo el primer lugar de la categoría Pagos. El resultado reconoce una red con más de 45 mil puntos de atención, que continúa acercando servicios financieros a todo Chile, especialmente en comunas donde BancoEstado constituye la única presencia bancaria.

    El desempeño se explica, además, por una mejora significativa en atributos como innovación, relevancia y personalización, junto con una alta valoración de su capacidad de adaptación y de su compromiso con las personas.

    En tanto, BancoEstado volvió a liderar la categoría Bancos, un reconocimiento a una marca que combina presencia territorial, innovación y un fuerte propósito público, lo que queda en evidencia con cifras récord en financiamiento para la vivienda en lo que va de 2026 y el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas con soluciones de financiamiento y capital de trabajo a través de la campaña “Chile no se detiene, nuestro banco tampoco”, de principios de año, complementada con medidas especiales de apoyo a los afectados -personas y pymes- por los temporales de las últimas semanas.

    Positivo debut de Rutpay

    Por su parte, Rutpay, la super app de BancoEstado, tuvo un positivo debut en el estudio, ubicándose en el lugar 24 del ranking general en su primera participación. El resultado confirma la buena recepción de la estrategia de innovación impulsada por BancoEstado para ampliar las alternativas de pago digitales y avanzar hacia una experiencia cada vez más simple, segura e integrada para sus clientes, además de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, descuentos en bencina y retail, entre otros.

    De acuerdo con el estudio de Total Brands, su desempeño sobresale especialmente en atributos asociados a adaptación, innovación y renovación constante, reflejando una propuesta de pago digital percibida como moderna, útil y cercana a las necesidades de los usuarios, teniendo un rol protagónico en lo reciente, del canje del Cupón de Gas Licuado.

    Junto con ello, el banco siguió ampliando su ecosistema de soluciones financieras mediante la expansión de medios de pago digitales, nuevas funcionalidades para sus clientes y una estrategia permanente de mejora de la experiencia de atención, combinando innovación con cercanía. Estos avances se suman a una red de atención presente en todo el país, integrada por sucursales, CajaVecina y canales digitales, que permiten acompañar a millones de personas en sus necesidades financieras cotidianas.

    Los resultados de Total Brands 2026 reflejan la confianza que millones de personas depositan diariamente en BancoEstado y respaldan una estrategia basada en hechos concretos. El fortalecimiento de BancoEstado, CuentaRUT, CajaVecina y Rutpay responde a una visión que combina inclusión financiera, innovación, cercanía y servicio público.

    Más sobre:Total Brands 2026BancoEstadoCuentaRUTCajaVecinabranded-pulso

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