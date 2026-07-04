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    Chile concreta tercer vuelo de ayuda humanitaria y envía más de $200 milones en medicamentos a Venezuela

    Un avión de la Fuerza Aérea de Chile despegó la noche del viernes con destino a Caracas con ayuda humanitaria, gracias a la coordinación público-privado del Estado de Chile y la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Canalab).

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Hasta el último reporte, Venezuela registra 2.645 muertos, 12.666 heridos y 15.000 personas sin hogar tras el terremoto que devastó el país caribeño.

    Por este motivo, el Ministerio de Salud junto con la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Canalab) envió un cargamento de vacunas y medicamentos, bajo la supervisión directa de la ministra May Chomalí.

    La logística del envío fue coordinada por SENAPRED, con la colaboración de ProChile, el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Cancillería.

    En concreto, la ayuda enviada por Canalab alcanza los 40 pallets con 438 mil unidades de medicamentos esenciales y dispositivos médicos, entre ellos, 18 mil estuches de antibióticos, más de 420 mil ampollas de agua para inyectables, analgésicos y fármacos de urgencia, además de 7 mil termómetros digitales, collares cervicales, bastones y cabestrillos, entre otros, avaluados en más de $200 millones.

    La vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, Claudia Papic, señaló que “Venezuela es un país hermano que enfrenta hoy un desafío al que en Chile no somos ajenos. Como industria nacional farmacéutica, también sabemos lo fundamental que es contar con medicamentos e insumos médicos para activar los sistemas de salud”.

    Así, agregó que “dentro del gremio nació la voluntad de querer ayudar, con medicamentos inyectables, antibióticos de amplio espectro, soluciones clínicas, analgésicos y dispositivos médicos. Esperamos que con esta donación, el sistema pueda activarse de forma segura y con medicamentos de calidad”.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoVenezuelaTerremotoAyuda humanitariaMedicamentos

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