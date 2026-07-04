Segundo en línea de los “Piratas de Aragua” será formalizado por su participación en la asociación criminal

Dayonis Orozco, vinculado al asesinato del oficial de Carabineros, Emmanuel Sánchez, será formalizado durante este sábado por su participación en la asociación criminal “Los Piratas”.

El pasado jueves se materializó la extradición a Chile de “Botija”, que permanecía aprehendido en Colombia desde el 2024. En torno a su presunta participación en el homicidio a Sánchez durante el mencionado año en Quinta Normal, el ciudadano venezolano quedó bajo prisión preventiva tras su formalización realizada este pasado 3 de julio.

Segundo en línea de los “Piratas de Aragua” será formalizado por su participación en la asociación criminal

Además de este hecho, a Dayonis Junior Orozco Castillo se le investiga por un secuestro el 2023, dos dobles homicidios en Maipú y San Bernardo, extorsiones y un secuestro a una mujer chilena, según detalló el persecutor Alex Cortez, jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

El imputado también es vinculado a la estructura criminal que ejecutó el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, “ sin que hasta el momento tengamos antecedentes para formalizarlo específicamente por ese delito , pero sí es parte de la organización”, comentó el fiscal, quien explicó que esto se debe a la distribución de funciones en estas agrupaciones.

“En este caso, él no participa directamente en ese hecho, sí en otros, como el homicidio del teniente Sánchez”, desglosó Cortez. Es así que durante este sábado fue formalizado por pertenecer a la asociación criminal “Los Piratas de Aragua”, donde formaba parte de la cúpula de poder y era el segundo en la línea de mando, con el rol de entregar instrucciones. Por lo mismo, ya se está preparando su juicio oral.

“Se encuentra principalmente en todos los grupos de WhatsApp que se crean para cometer distintos delitos. Donde se planifican y se coordinan siempre está su nombre, siempre está presente en este tipo de coordinaciones, afirmó el fiscal.

La investigación de “Botija” se encuentra separada de la original. De acuerdo con el persecutor, se espera que a esa misma sean incorporados tres imputados que deberían ser extraditados a Chile. Se trata del “Gocho”, Carlos “Bobby” y el “Turko”. Este último será formalizado cuando llegue al país por ser específicamente quien ordenó el secuestro y asesinato de Ojeda, además su participación en una asociación criminal y otros delitos.

“Botija” y la receptación de una moto

De forma telemática compareció ante el juzgado de San Bernardo durante este sábado Dayonis Orozco, por dos delitos de receptación.

Esto, por un hecho ocurrido en mayo del 2023, cuando fue sorprendido a bordo de una motocicleta robada. En su momento, el Ministerio Público presentó una acusación, pero el imputado no llegó a la audiencia.