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    Política

    Comisiones asesoras y técnicas: cómo el gobierno de Kast ha apostado por órganos consultivos en sus primeros cuatro meses

    La administración del Presidente José Antonio Kast ha conformado este tipo de instancias para hacer frente a algunas problemáticas, recurriendo a la elaboración de propuestas por parte de expertos transversales. La presidenta de la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace, María José Naudon, abordó cómo es el trabajo de uno de esos grupos.

    Lorena FerraroPor 
    Lorena Ferraro
    El Presidente José Antonio Kast junto a la Comisión Asesora Presidencial de Plan Chile Renace para combatir la crisis de natalidad. Foto: Presidencia.

    En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el 1 de junio el Presidente José Antonio Kast anunció la revisión de la estructura orgánica de los ministerios de La Moneda, buscando la disminución de secretarías de Estado.

    Ese día precisó que convocará a una “comisión de expertos” para planificar la “nueva arquitectura del Estado”.

    Según informó este sábado La Tercera, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, está trabajando en la propuesta, en la que analizan fusionar todas las carteras políticas. El secretario de Estado, además, está revisando el perfil de los expertos para integrar la comisión.

    No será la primera comisión de ese tipo creada por el gobierno. El grupo vendrá a sumarse a otras instancias asesoras o mesas de trabajo que ya ha levantado el Ejecutivo -desde que se instaló el 11 de marzo-, para encauzar propuestas a problemáticas específicas.

    Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace

    El 17 de junio el gobierno presentó la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace, un órgano consultivo para diseñar un plan para el aumento de la natalidad en el país.

    Está integrada por 16 especialistas de diversas áreas y presidida por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon. En los primeros meses del próximo año deberán entregar un informe con recomendaciones de políticas públicas para enfrentar el escenario que motivó la creación del órgano consultivo: con una tasa global de fecundidad de 0,99 hijos por mujer en 2025 -la más baja desde que existe registro-, en 2028 las defunciones superarían los nacimientos en Chile y en 2036 iniciaría una caída de la población, según cifras del Ejecutivo.

    ¿Cómo está trabajando la comisión?

    La primera sesión fue en La Moneda y el resto tiene sede en el Ministerio de Desarrollo Social. Los comisionados se reúnen de 8:30 a 13:00 horas con una “tabla” concreta, que contempla el trabajo entre sesiones que han ido efectuando los expertos.

    “La comisión Chile Renace se conformó hace un mes, tiene organizadas siete sesiones. En la primera nos constituimos, el Presidente estuvo ahí, buscamos los marcos de trabajo, las formas de funcionamiento y en las sesiones que van de junio a diciembre los ocho ejes de la comisión están distribuidos en cinco sesiones. Vamos a trabajar concretamente esos temas y en la última revisar de forma integral lo que ha trabajado la comisión de manera de, en el mes de marzo, poder entregar el informe al Presidente de la República”, explicó Naudon a La Tercera.

    ¿Cómo se va elaborando ese documento? “Esta es una comisión que tiene un mandato muy concreto y es que hay que analizar, estudiar, la caída de la tasa de natalidad en Chile, pero la comisión lo que tiene que hacer es proponer políticas públicas concretas, específicas, entonces las sesiones van expresándose en políticas públicas concretas”, agregó la decana.

    Consultada sobre la relevancia de este tipo de comisiones para los gobiernos explicó que “son importantes porque temas como el de la natalidad requieren tener un acuerdo transversal y salir de las lógicas de los gobiernos para entrar en la lógica de las políticas de Estado. Una comisión que es amplia, que no tiene representación solo de personas que sintonizan políticamente con el gobierno permite eso: observar los fenómenos fuera de la lógica de la política contingente y permitir que esos temas, que son fundamentales para el país -como la natalidad-, se aborden como tema país y no de un partido, de un sector o de un lugar político”.

    El Presidente José Antonio Kast junto a la Comisión Asesora Presidencial de Plan Chile Renace para combatir la crisis de natalidad. Foto: Presidencia.

    Mesa de Reactivación Laboral

    “Como gobierno no hemos venido a administrar lo que hay, porque lo que hay no es bueno. La tasa de desempleo tiene un promedio superior a un 8 % por 39 meses consecutivos. Eso es mucho tiempo. Hoy son casi un millón de chilenos y chilenas que día a día salen a buscar un trabajo y no lo encuentran”, fue una de las declaraciones que entregó el ministro de Trabajo, Tomás Rau, para graficar el escenario que los motivó a convocar el 8 de mayo a un grupo de expertos bajo el nombre de Mesa de Reactivación Laboral.

    La comisión de 9 profesionales de carácter transversal la conformaron el economista David Bravo -como presidente-, la exministra del Trabajo de Sebastián Piñera; María José Zaldívar, el exsubsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet, Alejandro Micco; la exsubsecretaria de la Mujer en Piñera II, María José Abud, las economistas Cecilia Cifuentes y Claudia Martínez; el exdirector del, SENCE Ricardo Ruiz de Viñaspre, la experta en Data Science y en IA, María Pérez y el profesor del Departamento de Economía de la UNAB Benjamín Villena.

    ¿Qué propusieron?

    La mesa entregó el 30 de junio al ministro Rau un paquete de 22 medidas recomendando, entre otros puntos, mayor flexibilidad en materia de jornada laboral, polifuncionalidad, aprobar con urgencia el proyecto de Sala Cuna y subsidios al empleo de jóvenes. Esto, además de evaluar la eliminación de la indemnización por años de servicio a cambio de una indemnización a todo evento.

    En lo relativo a la jornada laboral se expuso extender el periodo de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria desde las 4 semanas hasta un periodo como el promedio OCDE -15 semanas- o hasta 52 semanas con un techo de horas semanales incluyendo horas ordinarias y extraordinarias.

    “Las alarmas están encendidas”, salió a decir la CUT ante la propuesta, acusando que acarrea “anulación de derechos”. Por su parte, el Partido Comunista dijo que la mesa que elaboró la propuesta estaba “coja” y que se generará “más flexibilización y profundizar la precarización laboral”.

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, presentó a los economistas que integran la mesa laboral.

    Nueva Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez

    A diferencia de las anteriores, esta comisión fue creada por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2024 para “esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Sename y proponer medidas de reparación”.

    La comisión estuvo en el centro de la polémica a poco de instalado el gobierno de Kast luego de que, a inicios de mayo, integrantes renunciaran acusando que no estaban las condiciones para continuar con su trabajo.

    A través de una declaración pública, la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, afirmaron que algunas determinaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como la desarticulación del equipo profesional, hacían “inviable continuar en coherencia” el mandato de la instancia.

    Al día siguiente, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, hizo frente a las dimisiones y dijo que “la Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”, generando un “promedio de menos de una entrevista mensual, lo que significa que para poder cumplir con el universo era necesario esperar aproximadamente 700 años”.

    Fue ahí que anunció que se materializarían “cambios”. Finalmente, el 8 de mayo el gobierno informó la designación de cinco nuevos miembros, con la intención de dar un reimpulso a la comisión.

    El órgano asesor quedó conformado por la ex subsecretaria de la Niñez durante el gobierno de Piñera, Blanquita Honorato como presidenta, el ex rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez como vicepresidente; el expresidente del INDH, Branislav Marelic, la sicóloga Paulina Benavente y el fundador de Coaniquem y el premio nacional de medicina, Jorge Rojas.

    Integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez

    “Con esta designación, la Comisión incorpora profesionales de reconocida experiencia y trayectoria, reafirmando la voluntad de continuar y fortalecer este trabajo para elaborar propuestas que permitan mejorar la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y el fortalecimiento de nuestra democracia”, señaló el Ejecutivo al informar la designación de los nuevos integrantes.

    Más sobre:GobiernoJosé Antonio KastComisiones

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