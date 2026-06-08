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    Nacional

    Será presidida por exsubsecretaria Honorato: gobierno designa a cinco nuevos comisonados de la Comisión Verdad y Niñez

    Con estos nombramientos el gobierno pretende darle un reimpulso a esta instancia, luego de que algunos de sus miembros presentaran sus renuncias. Como vicepresidente, quedó el exrector de la UC Ignacio Sánchez.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Renuncian integrantes de la Comisión Verdad y Niñez acusando falta de condiciones para su funcionamiento

    La jornada de este lunes el gobierno del Presidente José Antonio Kast formalizó la designación de cinco nuevos integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, encargada de proponer medidas reparatorias y garantías de no repetición por graves vulneraciones cometidas contra niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Sename o en Sistemas de Cuidados Alternativos Privados.

    La determinación se conoce luego de que a inicios de mayo pasado, algunos de los integrantes de dicha instancia -los que eran cercanos a la izquierda- anunciaran su renuncia colectiva, acusando que no existirían las condiciones mínimas para continuar con el mandato encomendado por el Estado. Así fue como dejaron sus puestos Soledad Larraín, Matías Marchant, Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

    La renuncia de las comisionadas estuvo motivada por las diferencias que tenían con los cambios que el nuevo gobierno hizo en la comisión, entre ellos la desvinculación de funcionarios a cargo del proceso de escucha de testimonios. La razón del gobierno para eso apuntó a un tema de eficiencia en la cantidad de escuchas.

    El resto de los comisionados -vinculados a la derecha- pusieron sus cargos a disposición. Ese fue el caso del exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela, la abogada Carmen Domínguez y Miguel Cillero.

    Ahora el Ejecutivo seleccionó un nuevo equipo de comisionados que estará encabezado por la sicóloga Blanquita Honorato, quien ejerció como subsecretaria de la Niñez entre enero de 2021 y marzo de 2022, y se presentó como candidata a liderar la Defensoría de la Niñez. Si antes la instancia tenía siete integrantes, ahora tendrá solo cinco.

    A Honorato se suma, en el cargo de vicepresidente, el médico Ignacio Sánchez, quien se desempeñó como rector de la Universidad Católica entre 2010 y 2025.

    Luego viene el abogado y exconsejero del INDH Branislav Marelic, la sicóloga especialista en acompañamiento y reparación de víctimas de abuso en contextos eclesiales Paulina Benavente, quien ha trabajado en el diseño de protocolos de ambientes seguros y en instancias nacionales vinculadas a prevención y reparación.

    A esos dos nuevos comisionados se suma el premio nacional de medicina 2024 y fundador de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), ⁠Jorge Rojas.

    Más sobre:Verdad y NiñezSenameBlanquita Honorato

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