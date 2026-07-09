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    Terror en Chiloé: “Kalkutún, Juicio a los Brujos”, Jorge Olguín revela detalles de su nuevo thriller

    En conversación con el cineasta Miguel Ángel Vidaurre, del podcast especializado de cine y terror, “Factoría Invunche”, el destacado director chileno habló sobre su último largometraje, inspirado en hechos reales ocurridos en Chiloé a fines del siglo XIX, y que esta semana reveló su tráiler oficial.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Olguín, conocido por Ángel Negro (2000), Sangre Eterna (2002) y Caleuche: el llamado del mar (2012), destaca que el largometraje fue filmado en lógica análoga y práctica, en pleno invierno en Chiloé, momento y lugar que el director eligió para transmitir en la gran pantalla, ese “frió en la piel” que los actores sintieron en los escenarios reales en los que fue filmada la cinta.

    El destacado cineasta chileno, advierte que el proyecto “será uno de los últimos en su especie”, en el sentido que casi el 98% de la película es el resultado un “trabajo real y práctico”, desarrollada en parajes totalmente vívidos, sin efectos digitalizados y sin mucha postproducción. “La película será un lujo”, asegura Olguín.

    El thriller relata uno de los episodios más enigmáticos de la historia de Chile durante el siglo XIX: los procesos judiciales por brujería en Chiloé en 1879 contra la organización conocida como “La Mayoría”. Su estreno se espera para octubre de este año.

    Revisa la entrevista completa en el podcast “Factoría Invunche” y en nuestro canal de YouTube:

    Más sobre:ActualidadCine de terrorJorge OlguínTerror en Chiloé: “Kalkutún, Juicio a los Brujos”

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