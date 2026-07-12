Varias personas intentaron linchar al autor del atropello en feria de Viña del Mar
Según constataron desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso, un vehículo se habría volcado encima de los puestos alrededor de las 7:45 de la mañana, embistiendo a su paso a varias personas. Tras el accidente, y como se ve en el video, varias personas golpearon y retuvieron al autor hasta que llegara Carabineros al lugar. Las víctimas corresponden a tres hombres y tres mujeres, dentro de las que figura una funcionaria del Hospital Naval, de acuerdo con el delegado de Valparaíso, Manuel Millones.
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