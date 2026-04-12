Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

La cantante Asha Bhosle, considerada la artista con más grabaciones en la historia de la música, falleció este domingo a los 92 años en Bombay a causa de un fallo multiorgánico, según informaron fuentes oficiales.

“Mi madre falleció hoy. La gente podrá rendirle homenaje a partir de las 11 de la mañana en su residencia, y el funeral se celebrará por la tarde”, declaró su hijo, Anand Bhosle.

La artista había sido ingresada el sábado en el hospital Breach Candy Hospital tras sufrir agotamiento extremo y una infección pulmonar, según confirmó el médico Pratit Samdani, quien indicó que su estado se deterioró hasta derivar en un fallo multiorgánico.

Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia -

Nacida en 1933, Bhosle fue una de las grandes figuras del “playback” en el cine indio, prestando su voz durante décadas a miles de actrices de Bollywood, donde la música es un componente central de la narración.

En 2011 fue reconocida por Guinness World Records como la artista con más grabaciones de la historia, con más de 11.000 canciones registradas en más de 20 idiomas, entre ellos hindi, maratí y bengalí.

A lo largo de su trayectoria interpretó diversos géneros, desde música clásica y ghazales hasta pop y cabaret, y colaboró con artistas internacionales como Boy George, Kronos Quartet y Michael Stipe.

Su legado también inspiró el éxito mundial “Brimful of Asha”, lanzado en 1997 por la banda británica Cornershop.