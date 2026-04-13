Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico

Las autoridades militares de Estados Unidos confirmaron este domingo 12 de abril que atacaron dos embarcaciones acusadas de traficar drogas en el Pacífico oriental.

La ofensiva, efectuada el sábado, terminó con las embarcaciones hundidas y con la muerte de cinco personas en total , según el Comando Sur.

Los nuevos ataques se posicionan en medio de la campaña del presidente Donald Trump para combatir lo que su administración describe como una lucha contra grupos dedicados al narcotráfico provenientes de América Latina.

Desde septiembre del año pasado, el Ejército estadounidense ha reportado al menos 168 muertos a raíz de ataques contra embarcaciones “narcoterroristas” en la región .

Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico

Qué se sabe del ataque de EEUU contra dos embarcaciones en el Pacífico

A través de su cuenta oficial de X, el Comando Sur informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur efectuó “dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas” .

De acuerdo al organismo militar estadounidense, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico ”.

“ Dos narcoterroristas varones fueron abatidos, y un narcoterrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque . Tras los enfrentamientos, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente”.

Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra dos embarcaciones en el Pacífico

Según el comunicado oficial, ningún efectivo militar estadounidense resultó herido en la operación.

Al igual que con ataques anteriores, el Comando Sur compartió videos desclasificados que muestran cómo fue la ofensiva . En estos, se ve cómo las embarcaciones transitan por el mar, antes de ser alcanzadas por misiles.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre quiénes son las personas abatidas ni sobre quién es el sobreviviente o cuál es su estado actual .