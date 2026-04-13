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    Petróleo salta sobre los US$ 100 por barril tras anuncio de bloqueo naval de EE.UU. a Irán

    La medida se produce tras el fracaso de las negociaciones de paz, mientras el tráfico de buques sigue muy por debajo de niveles previos al conflicto.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

    Los precios del petróleo registraron un fuerte salto este lunes, impulsados por la preparación de la Marina de Estados Unidos para imponer un bloqueo a los puertos de Irán, tras el fracaso de las negociaciones de paz durante el fin de semana.

    Los futuros del crudo estadounidense para entrega en mayo subieron más de 7%, alcanzando los US$ 103,66 por barril, mientras que el referencial Brent para entrega en junio avanza 7,2%, hasta los US$ 102,05.

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo que las fuerzas militares bloquearán todo el tráfico marítimo que entre o salga de puertos iraníes a partir de las 10:00 a.m. ET del lunes.

    Precisó, además, que no se interferirá con embarcaciones que transiten hacia o desde puertos no iraníes.

    “El bloqueo se aplicará de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, señaló el organismo en un comunicado.

    Previamente, el presidente Donald Trump había amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz luego de que Estados Unidos e Irán no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en negociaciones realizadas en Pakistán.

    Por el Estrecho de Ormuz circulaba más del 20% del petróleo que utiliza el mundo

    En una publicación en redes sociales, indicó que la Marina comenzaría de inmediato el proceso de bloqueo a cualquier embarcación que intente entrar o salir de esa vía marítima.

    Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, el mandatario también evalúa la posibilidad de realizar ataques limitados contra Irán para destrabar las conversaciones. Asimismo, ordenó a la Marina identificar e interceptar en aguas internacionales a cualquier nave que haya pagado a Irán un peaje para transitar por el estrecho, una ruta clave para el suministro energético global.

    El tráfico de petroleros por el estrecho ha caído significativamente ante la amenaza de ataques iraníes, lo que ha derivado en la mayor disrupción de oferta petrolera registrada. Antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, cerca del 20% del suministro mundial de crudo transitaba por esa vía.

    Tres superpetroleros cruzaron el estrecho el sábado, cada uno con capacidad de hasta dos millones de barriles, según datos de LSEG. Sin embargo, el flujo se mantiene muy por debajo de los niveles previos al conflicto, cuando más de 100 embarcaciones realizaban ese trayecto diariamente.

    El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, afirmó que las negociaciones fracasaron porque Irán no entregó un compromiso explícito de no desarrollar armas nucleares. Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, sostuvo que Estados Unidos no logró generar confianza en la delegación iraní durante esta ronda de conversaciones.

    En este contexto, autoridades iraníes han condicionado el paso seguro de embarcaciones durante el alto al fuego a su aprobación. Un asesor del líder supremo iraní señaló que el control del estrecho de Ormuz permanece en manos de la República Islámica.

    “El mercado arranca la semana ante una escalada que deshace en pocas horas todo el optimismo construido tras el alto el fuego del miércoles. Las negociaciones de Islamabad, las de mayor rango diplomático en 47 años entre Washington y Teherán, concluyeron el domingo tras 21 horas de conversaciones sin acuerdo”, dijio Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteEstrecho de Ormuz

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