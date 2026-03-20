El recado de Matías Almeyda desde Sevilla a Nicolás Córdova por la ausencia de Alexis Sánchez en la Roja
El técnico del cuadro andaluz aborda la convocatoria de Gabriel Suazo y analiza el presente del Niño Maravilla.
La Roja se prepara para su primer partido del año. El próximo viernes el equipo de Nicolás Córdova enfrenta a Cabo Verde y el lunes a Nueva Zelanda. La convocatoria incluyó a Gabriel Suazo, que milita en el Sevilla, pero no a Alexis Sánchez.
Desde el cuadro andaluz, el técnico Matías Almeyda analiza la situación de sus dirigidos. “Como entrenador uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrena representan a sus países”, dijo.
“Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país. Ahora, también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo: estamos todos casi bien, son dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes y son viajes largos. Esos viajes son demoledores”, añadió.
En esa línea, realizó una petición a la Roja. “Uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que también entra en los futbolistas y en los entrenadores de selección, de tratar que como nosotros se los damos, que los devuelvan de la misma manera”, comentó.
El entrenador argentino, de paso, se refiere a la ausencia de Alexis Sánchez y le envía un mensaje a Córdova. “Para jugar en la selección no importa la trayectoria. Un entrenador de selección busca a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador. Seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tiene en esa posición”, expresó.
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