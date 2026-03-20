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    Gabriel Suazo habla de su relación con Alexis Sánchez en el Sevilla: “Estoy muy agradecido de él”

    El carrilero aborda sus meses junto al tocopillano en el cuadro andaluz.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, festejando la notable victoria del Sevilla en Vallecas. Sevilla FC

    El Sevilla atraviesa un momento complejo en LaLiga. El equipo dirigido por Matías Almeyda se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla, con una ventaja de cinco puntos sobre el Elche, que está en zona de descenso.

    Gabriel Suazo llegó como uno de los refuerzos del club andaluz para esta temporada. A su arribo se sumó también el regreso de Alexis Sánchez al fútbol español. Aunque ambos ya habían coincidido en la selección chilena, esta es la primera vez que comparten equipo a nivel de clubes.

    En entrevista con AS, el carrilero se refirió a la relación que mantiene con el Niño Maravilla desde su llegada al club. “Con Ale tenemos muy buena relación, desde que llegó siempre estamos hablando mucho. La verdad es que estoy muy agradecido con él, sobre todo de este tiempo que hemos podido compartir”, comentó.

    Gabriel Suazo felicita a Alexis Sánchez por un gol. Foto: @SevillaFC.

    El lateral explicó que la convivencia diaria ha permitido fortalecer el vínculo entre ambos. “Al final, en la Selección ya habíamos podido compartir, pero ahí todo es diferente porque son ratos muy cortos, la comunicación es mucho menor que en un club”, remarcó.

    “Acá convivimos en el día a día y ha sido una convivencia muy buena, muy sana. Me alegro mucho de haber podido conocer a Alexis como persona, más allá de lo que es como jugador. He vivido momentos muy gratos con él”, añadió.

    Suazo también valoró el presente futbolístico del delantero en el equipo. “Estoy feliz por él, por su momento y por el gol que pudo convertir hace muy poco. Me alegra ver cómo ha ido avanzando y progresando en este tramo que ha tenido en su carrera acá en Sevilla”, enfatizó.

    En esa línea, destacó la continuidad que ha tenido Sánchez en el equipo. “Le ha tocado jugar mucho, en los otros períodos en otros equipos no le había tocado participar tanta cantidad de minutos como a él le gusta. Está siempre disponible y entrenándose a full para poder ayudar al equipo en el momento que le toque”, dijo.

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