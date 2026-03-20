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    Arriesga una millonaria sanción: Conmebol abre expediente contra Huachipato tras la acusación de racismo de Carabobo

    El organismo sudamericano investiga los hechos ocurridos en el duelo de la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Arriesga millonaria sanción: Conmebol abre expediente contra Huachipato tras la acusación de racismo de Carabobo. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Huachipato por la acusación de racismo y xenofobía ocurrida en el partido de vuelta ante Carabobo, correspondiente a la segunda ronda de la Copa Libertadores, donde los acereros fueron eliminados.

    La denuncia fue realizada por el defensor venezolano Alexander González, quien difundió un video en sus redes sociales donde se escucha a un sector de la hinchada local corear la frase “los venecos tiene hambre”.

    Según informó el organismo, el club chileno habría infringido el artículo 12.2 del Código Disciplinario, relativo al comportamiento de los hinchas, y el acápite 15.2 del mismo documento, vinculado a insultos de caracter racial.

    La Conmebol contempla una multa de 100 mil dólares por este tipo de infracciones. En caso de reincidencia, la sanción puede aumentar hasta los 400 mil dólares.

    Los actos de xenofobia contemplan sanciones específicas para hechos cometidos por aficionados. En 2022, el organismo endureció las penas por este tipo de conductas.

    Fanáticos que “insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas por motivos de origen, etnia, idioma u otras condiciones” pueden ser sancionados con las multas mencionadas, además de la posibilidad de disputar partidos a puertas cerradas. En caso de identificar a los fanáticos que insultaron a los jugadores, arriesgan hasta cuatro años sin poder ingresar a los estadios.

    El expediente también incluye una investigación por el uso del marcador y la pantalla gigante del estadio, en relación con el artículo 4.2.9 del Manual de Clubes del organismo. Además, se abrió una tercera línea de revisión en base al artículo 23 del Reglamento de Seguridad de la Conmebol, que regula la prohibición de determinados objetos en los estadios durante partidos bajo su jurisdicción.

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