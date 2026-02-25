SUSCRÍBETE
    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    El defensor venezolano Alexander González hizo pública una denuncia sobre los cánticos que hinchas acereros le dedicaron al plantel durante el encuentro por la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Jugador de Carabobo lanza duras acusaciones contra las hinchas de Huachipato. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Una lamentable situación se dio en el marco del partido entre Huachipato y Carabobo por la Copa Libertadores. Durante el encuentro parte de la hinchada acerera realizó cánticos xenófobos contra el club venezolano con la frase “el veneco tiene hambre”.

    Esta situación generó la indignación de Alexander González. El defensor venezolano utilizó su cuenta de Instagram para manifestar sus descargos. “Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser”, escribió.

    “A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menospreciar y de forma educada, que hoy sin ofender fuimos muy superiores dentro de la cancha”, añadió.

    Por último, se centró en lo deportivo. “No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más”, concluyó.

    La publicación de Alexander González en Instagram. pc

