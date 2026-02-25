La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

Christian Garin (93°) obtuvo este martes su primer triunfo del año en meses difíciles, en los que sufrió la muerte de su padre. En un duelo emotivo, en el que debió reaccionar y sacar lo mejor de su esfuerzo y de su tenis, venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70º) por 3-6, 6-3 y 6-3. Al final del partido, Gago festejó sobre la arcilla de Santiago con los dedos hacia el cielo.

El ariqueño reflexionó sobre las dificultades que ha tenido en el último tiempo: “Creo que el comienzo de año fue muy difícil, pasando por lesiones, momentos difíciles. Pero esto es un reflejo de que estas últimas semanas que le he puesto más esfuerzo que nunca. Cuando uno trabaja fuerte y mentalizado las cosas terminan saliendo. Juanma (Cerúndolo) es un gran jugador de tierra, sabía que era un partido difícil. El esfuerzo siempre ha estado, a veces falta un poquito más de confianza. Me saque un peso de encima al haber ganado hoy, sentía que venia jugando bien en las prácticas, pero faltaba aplicarlo", comenzó diciendo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Además, al ser consultado sobre si ese festejo al final del duelo fue con dedicatoria a su padre, prefirió no referirse a ese asunto: “No me siento preparado para hablar del tema, no tengo fuerzas para hablar de eso”.

“Más que disfrutar el partido, hay que disfrutar sufrir. El tenis es un deporte muy mental y físico. No me acuerdo un partido que haya disfrutado, amo el tenis pero es difícil disfrutar. Hay que darlo todo e irte a la casa sin haberte guardado nada”, añadió.

Foto: Phtosport

Por último, tuvo palabras para uno de sus entrenadores, Martín Rodríguez: “Partimos trabajando en septiembre del año pasado. Él ha sido fundamental dentro y fuera de la cancha, ha sido un aporte en todo sentido. Estoy contento con mi equipo, faltaba un resultado como el de hoy para jugar un poco más tranquilo. Es una etapa nueva en mi vida, siento que día a día voy aprendiendo”, cerró.