SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    El chileno superó por la primera ronda del certamen a Juan Manuel Cerúndolo (70º), en un emotivo duelo en el que remontó luego de perder el primer set.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Christian Garin (93°) obtuvo este martes su primer triunfo del año en meses difíciles, en los que sufrió la muerte de su padre. En un duelo emotivo, en el que debió reaccionar y sacar lo mejor de su esfuerzo y de su tenis, venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70º) por 3-6, 6-3 y 6-3. Al final del partido, Gago festejó sobre la arcilla de Santiago con los dedos hacia el cielo.

    El ariqueño reflexionó sobre las dificultades que ha tenido en el último tiempo: “Creo que el comienzo de año fue muy difícil, pasando por lesiones, momentos difíciles. Pero esto es un reflejo de que estas últimas semanas que le he puesto más esfuerzo que nunca. Cuando uno trabaja fuerte y mentalizado las cosas terminan saliendo. Juanma (Cerúndolo) es un gran jugador de tierra, sabía que era un partido difícil. El esfuerzo siempre ha estado, a veces falta un poquito más de confianza. Me saque un peso de encima al haber ganado hoy, sentía que venia jugando bien en las prácticas, pero faltaba aplicarlo", comenzó diciendo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

    Además, al ser consultado sobre si ese festejo al final del duelo fue con dedicatoria a su padre, prefirió no referirse a ese asunto: “No me siento preparado para hablar del tema, no tengo fuerzas para hablar de eso”.

    “Más que disfrutar el partido, hay que disfrutar sufrir. El tenis es un deporte muy mental y físico. No me acuerdo un partido que haya disfrutado, amo el tenis pero es difícil disfrutar. Hay que darlo todo e irte a la casa sin haberte guardado nada”, añadió.

    Foto: Phtosport

    Por último, tuvo palabras para uno de sus entrenadores, Martín Rodríguez: “Partimos trabajando en septiembre del año pasado. Él ha sido fundamental dentro y fuera de la cancha, ha sido un aporte en todo sentido. Estoy contento con mi equipo, faltaba un resultado como el de hoy para jugar un poco más tranquilo. Es una etapa nueva en mi vida, siento que día a día voy aprendiendo”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:TenisChristian GarinChile Open

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    Cómo el básquetbol fue clave en la irrupción del grupo Jesse & Joy

    Furor k-pop en Viña 2026 con el beso de los animadores, la locura por NMIXX y el “lightstick” de Macarena Ripamonti

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Lo más leído

    1.
    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    2.
    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    La reflexión de Christian Garin tras su triunfo en el BCI Seguros Chile Open: “Hay que disfrutar sufrir”

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”
    Cultura y entretención

    El manual romántico de Jesse & Joy desata la euforia de Viña ante un juvenil “Monstruo”

    Con versiones de Marco Antonio Solís y Juan Gabriel: Jesse y Joy y el medley mexicano que hizo corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Quién es Joy Huerta, la cantante de Jesse & Joy que se ha convertido en referente LGBT

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Presidente Balcázar en Perú da giro sorpresivo y cambia al premier previo a juramentación del gabinete de ministros

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer