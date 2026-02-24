SUSCRÍBETE
    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026

    En la cancha 1 del certamen, los chilenos perdieron en dos sets por parciales de 7-5 y 7-6 ante el neerlandés Jean-Julien Rojer y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    “Hace unos 10 años vengo diciendo que antes de morirme tengo que ver un Jarry-Jarry jugando la final de dobles de Roland Garros”, confesaba a El Deportivo Jaime Fillol. Este martes, por la primera ronda del BCI Seguro ChileOpen, comenzó ese sueño para el histórico extenista nacional, quien vio cómo sus nietos, Nicolás y Diego Jarry, cayeron en dos sets por 7-5 y 7-6 ante el neerlandés Jean-Julien Rojer y el ecuatoriano Gonzalo Escobar

    Era la primera vez que los hermanos Jarry hacían dupla en el circuito. Sus experiencias se limitaban solo a compartir entrenamientos: “Nunca hemos jugado juntos, quizás el año pasado jugamos un par de juegos de dobles contra unos argentinos entrenando en Estados Unidos, pero nada más. Así que, aparte de jugar este campeonato por primera vez, también voy a jugar con él por primera vez. Es una doble de emoción”, relataba en la previa del encuentro Diego, de 23 años y 1.644º del mundo en dobles.

    El set inicial comenzó sumamente parejo, con el neerlandés y el ecuatoriano no regalando espacio para sorpresas. Nicolás, por su parte, se le vio sólido con su saque y efectivo cada vez que tuvo que cerrar en la red durante los juegos de servicio de Diego. Así llegaron a estar 5-5.

    Hasta que llegó el undécimo juego. Ahí el menor de los Jarry no pudo imponerse con su servicio, ejecutó un par de pelotas largas, Nico erró una definición en la malla y Rojer y Escobar abrocharon un quiebre clave, quienes luego ratificaron con su saque y se quedaron con la primera manga por 7-5.

    En el segundo set se produjo una dinámica parecida a la del primero. Ambas duplas registraron pocos errores con sus servicios y así llegaron hasta el tie break. En esa instancia, a pesar de los impecables golpes de Nicolás, quien tuvo buenos saques y tiros desde el fondo de la cancha, el neerlandés y el ecuatoriano se quedaron con la definición por 12-10.

    Nico no levanta cabeza

    La jornada de lunes del torneo tampoco fue dulce para Nicolás Jarry. Por la primera ronda del torneo, el chileno cayó ante el croata Dino Prizmic (120°) en tres sets, por parciales de 6-3, 5-7 y 6-2.

    El partido acabó con una polémica. En una de las últimas jugadas del duelo. Jarry, quien fuera campeón en singles en 2023, reclamó que la pelota había tocado la línea, pero el sistema electrónico indicó lo contrario, lo que desató su fastidio.

    En la conferencia de prensa posterior al encuentro fue consultado sobre este hecho. Nico no se guardó nada: “La pelota tocó en la línea y el sistema la dijo mala. No soy yo, hay muchísimos (jugadores que critican el sistema electrónico), no entiendo por qué la ATP quiere que una máquina esté por sobre los seres humanos. A mí no me cabe por la cabeza que el jefe sea una máquina, es ridículo”.

    No obstante, Jarry no culpó a este incidente por su derrota. De hecho, fue autocrítico en su análisis: “No fue para nada fácil, mi rendimiento todavía no está como me gustaría. El segundo set no fue tampoco un buen set, yo me mantuve jugando. Y en el tercero mi rival subió un montón, sobre todo en la devolución, me dio muy pocas chances. Todavía hay mucho que mejorar”.

    “Es muy difícil agarrar confianza sin tener continuidad. Por lo menos ya llevo dos partidos seguidos y eso es algo. Mi nivel subió un poco de la semana pasada a ahora, pero como no he competido hace mucho tiempo es difícil y no he podido manejarlo bien. Hace dos días, por primera vez, logré trabajar el saque como a mí me gusta. Todavía falta por recorrer en ese ámbito”, cerró.

