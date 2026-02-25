SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    El cuadro venezolano ganó 2-1 en Huachipato y sumó un 3-1 en el marcador global. Es la primera vez que un equipo de ese país elimina a uno chileno en partidos de ida y vuelta, en la historia del torneo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Carabobo ganó en casa de Huachipato y avanzó a la tercera ronda preliminar de la Libertadores. FOTO: Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Huachipato no pudo ante Carabobo y escribió uno de los capítulos más pobres en la historia chilena de Copa Libertadores. El equipo venezolano ganó 2-1 en Talcahuano y sumó un 3-1 en el global para eliminar a los sureños en la segunda fase del torneo. La primera vez que un equipo de ese país deja afuera a uno nacional en partidos de ida y vuelta.

    El equipo de la usina salió decidido a confirmar que la derrota en Venezuela fue una mera circunstancia. Los dirigidos de Jaime García tomaron la iniciativa, abrieron el juego por las orillas y llegaron con mucho volumen ofensivo.

    A los 5 minutos, el campeón de la Copa Chile ya había generado peligro. Maicol León se adentró en la derecha y envió un centro perfecto para Lionel Altamirano, cuyo cabezazo fue contenido en la línea misma por el portero argentino Lucas Bruera.

    Instantes más tarde, la misma dupla volvió a llevar peligro al arco del transandino, pero la definición de Altamirano no pudo dar con el arco. Un cuarto de hora de terror para los visitantes, quienes se veían superados por los de la usina. Ezequiel Cañete obligó a otra felina reacción de Bruera y, en la jugada siguiente, Renzo Malanca falló solo en el área chica.

    Tras ese vendaval inicial, el equipo de Valencia supo contrarrestar el ímpetu del equipo chileno, que comenzó a chocar una y otra vez con la gran cantidad de venezolanos en defensiva.

    Cerca de la media hora, después de una mala entrega de Cañete, la escuadra visitante encontró el camino para abrir la cuenta. Un rápido contragolpe que finalizó Eric Ramírez con una espléndida diagonal y, tras un par de enganches, definió a un costado del arquero Rodrigo Odriozola.

    Duro golpe para el equipo de la usina que perdió el rumbo frente al orden de la escuadra valenciana que, cada vez que encontró espacio para conducir la pelota, puso de cabeza el elenco de azul y negro, que se llenó de tarjetas amarillas.

    Cuando restaban tres minutos para el final del tiempo reglamentario, la escuadra venezolana encontró una nueva manera de hacer daño. Un tiro libre al borde del área permitió el derechazo perfecto de Edson Tortolero, el mismo que se coló en un ángulo para poner el 2-0.

    En el final de la primera parte, un largo centro cruzado de Velásquez encontró a León en el segundo palo, pero el balón fue contenido por el golero, en la última antes del descanso.

    Tristeza acerera

    En el tiempo complementario, Jaime García decidió mover las piezas y realizó tres cambios. Sin embargo, la resistencia del rival se cerró aún más y los locales, poco a poco, se fueron desesperando, con muy pocas luces.

    Encima, el contragolpe era peligro latente. Así ocurrió a los 55’, cuando el taco de Maurice Cova permitió la corrida de Edson Castillo, quien desbordó para que Tortolero obligara a otra tapada de Odriozola.

    Pero Huachipato no encontró los caminos para hacer daño a los dirigidos de Daniel Farías que, a medida que pasaron los minutos, se sintieron más cómodos con la ventaja. Un remate largo de Torres y algún centro al área fueron lo más peligroso de los sureños.

    A tres del final, Cris Martínez logró conectar un preciso cabezazo para conseguir el descuento de los acereros. Pero ya era tarde, los dirigidos de García mascan una triste derrota que queda en los registros más pobres de equipos chilenos en la Copa Libertadores.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCaraboboHuachipato

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Minuto a minuto | Jesse & Joy hacen corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Lo más leído

    1.
    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    La noche más emotiva de Christian Garin: remonta ante Juan Manuel Cerúndolo y avanza en el BCI Seguros ChileOpen

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios protagonizan el duelo de chilenos en el BCI Seguros Chile Open

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas
    Cultura y entretención

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Minuto a minuto | Jesse & Joy hacen corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer