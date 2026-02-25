Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

Carabobo ganó en casa de Huachipato y avanzó a la tercera ronda preliminar de la Libertadores. FOTO: Photosport.

Huachipato no pudo ante Carabobo y escribió uno de los capítulos más pobres en la historia chilena de Copa Libertadores. El equipo venezolano ganó 2-1 en Talcahuano y sumó un 3-1 en el global para eliminar a los sureños en la segunda fase del torneo. La primera vez que un equipo de ese país deja afuera a uno nacional en partidos de ida y vuelta.

El equipo de la usina salió decidido a confirmar que la derrota en Venezuela fue una mera circunstancia. Los dirigidos de Jaime García tomaron la iniciativa, abrieron el juego por las orillas y llegaron con mucho volumen ofensivo.

A los 5 minutos, el campeón de la Copa Chile ya había generado peligro. Maicol León se adentró en la derecha y envió un centro perfecto para Lionel Altamirano, cuyo cabezazo fue contenido en la línea misma por el portero argentino Lucas Bruera.

Instantes más tarde, la misma dupla volvió a llevar peligro al arco del transandino, pero la definición de Altamirano no pudo dar con el arco. Un cuarto de hora de terror para los visitantes, quienes se veían superados por los de la usina. Ezequiel Cañete obligó a otra felina reacción de Bruera y, en la jugada siguiente, Renzo Malanca falló solo en el área chica.

Tras ese vendaval inicial, el equipo de Valencia supo contrarrestar el ímpetu del equipo chileno, que comenzó a chocar una y otra vez con la gran cantidad de venezolanos en defensiva.

Cerca de la media hora, después de una mala entrega de Cañete, la escuadra visitante encontró el camino para abrir la cuenta. Un rápido contragolpe que finalizó Eric Ramírez con una espléndida diagonal y, tras un par de enganches, definió a un costado del arquero Rodrigo Odriozola.

Duro golpe para el equipo de la usina que perdió el rumbo frente al orden de la escuadra valenciana que, cada vez que encontró espacio para conducir la pelota, puso de cabeza el elenco de azul y negro, que se llenó de tarjetas amarillas.

Cuando restaban tres minutos para el final del tiempo reglamentario, la escuadra venezolana encontró una nueva manera de hacer daño. Un tiro libre al borde del área permitió el derechazo perfecto de Edson Tortolero, el mismo que se coló en un ángulo para poner el 2-0.

En el final de la primera parte, un largo centro cruzado de Velásquez encontró a León en el segundo palo, pero el balón fue contenido por el golero, en la última antes del descanso.

Tristeza acerera

En el tiempo complementario, Jaime García decidió mover las piezas y realizó tres cambios. Sin embargo, la resistencia del rival se cerró aún más y los locales, poco a poco, se fueron desesperando, con muy pocas luces.

Encima, el contragolpe era peligro latente. Así ocurrió a los 55’, cuando el taco de Maurice Cova permitió la corrida de Edson Castillo, quien desbordó para que Tortolero obligara a otra tapada de Odriozola.

Pero Huachipato no encontró los caminos para hacer daño a los dirigidos de Daniel Farías que, a medida que pasaron los minutos, se sintieron más cómodos con la ventaja. Un remate largo de Torres y algún centro al área fueron lo más peligroso de los sureños.

A tres del final, Cris Martínez logró conectar un preciso cabezazo para conseguir el descuento de los acereros. Pero ya era tarde, los dirigidos de García mascan una triste derrota que queda en los registros más pobres de equipos chilenos en la Copa Libertadores.