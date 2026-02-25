Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico

Colo Colo y Universidad de Chile serán los protagonistas de este fin de semana en la Liga de Primera. Albos y azules se medirán en una nueva edición del Superclásico que de a poco va tomando forma.

El Cacique llega a este duelo peleando en la parte alta de la tabla, acumulando tres victorias consecutivas. En contraste, los universitarios se encuentran ocupando la parte baja de la clasificación con tres puntos, siendo uno de los cinco equipos de la máxima categoría que aún no ha podido ganar en el torneo.

Y este martes se dio a conocer que árbitro será el encargado de dirigir el encuentro. Se trata de Cristián Garay, quien ya ha asumido en ediciones anteriores el arbitraje del Superclásico.

Claro que el último de ellos estuvo marcado por una decisión clave que meses más tarde Roberto Tobar señaló como un error.

En el minuto 13 del encuentro que terminó siendo favorable para Colo Colo por 1-0 sobre la U en el estadio Monumental, Javier Correa golpeó con el codo a Matías Zaldivia. La acción provocó el enérgico reclamo de los jugadores del cuadro laico, quienes pedían la expulsión del atacante. El árbitro Cristián Garay decidió zanjar la jugada al amonestar al jugador del Cacique con tarjeta amarilla.

Minutos más tarde, Franco Calderón realizó una dura entrada a Pizarro en el campo rival. Garay no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensor, lo que dejó con uno menos a los azules en la derrota.

Reconociendo el error

Cinco meses después de aquellas acciones, el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, reconoció que hubo un error en la decisión y que Correa debió irse expulsado.

"Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja", señaló en aquel momento Tobar.

Sobre la intervención que pudo hacer el videoarbitraje, expuso que “la revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante”.

Luego, en un análisis más general, indicó que “errores van a existir siempre. Sabemos que convivimos con la interpretación, a veces (afecta) la presión y hay situaciones difíciles. Estamos permanentemente conviviendo con la equivocación, por eso trabajamos para minimizarlos y no incidir en el resultado de los partidos. Tenemos esa responsabilidad y somos conscientes de la labor que realizamos”.

“Hay errores en todos los partidos de todas las ligas. Con la experiencia que ganas viendo fútbol durante años, te das cuenta que en todas partes del planeta tenemos diferentes desaciertos”, concluyó en aquel momento.

Ahora, en el marco de la edición 199 del Superclásico, la mirada estará puesta otra vez en las determinaciones que tome el equipo arbitral liderado en la cancha por Cristián Garay. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a partir de las 18.00 horas.