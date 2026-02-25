SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico

    La ANFP designó al juez para dirigir el choque entre Colo Colo y la U en el estadio Monumental por la quinta fecha de la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cristián Garay volverá a dirigir un Superclásico. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Colo Colo y Universidad de Chile serán los protagonistas de este fin de semana en la Liga de Primera. Albos y azules se medirán en una nueva edición del Superclásico que de a poco va tomando forma.

    El Cacique llega a este duelo peleando en la parte alta de la tabla, acumulando tres victorias consecutivas. En contraste, los universitarios se encuentran ocupando la parte baja de la clasificación con tres puntos, siendo uno de los cinco equipos de la máxima categoría que aún no ha podido ganar en el torneo.

    Y este martes se dio a conocer que árbitro será el encargado de dirigir el encuentro. Se trata de Cristián Garay, quien ya ha asumido en ediciones anteriores el arbitraje del Superclásico.

    Claro que el último de ellos estuvo marcado por una decisión clave que meses más tarde Roberto Tobar señaló como un error.

    En el minuto 13 del encuentro que terminó siendo favorable para Colo Colo por 1-0 sobre la U en el estadio Monumental, Javier Correa golpeó con el codo a Matías Zaldivia. La acción provocó el enérgico reclamo de los jugadores del cuadro laico, quienes pedían la expulsión del atacante. El árbitro Cristián Garay decidió zanjar la jugada al amonestar al jugador del Cacique con tarjeta amarilla.

    Minutos más tarde, Franco Calderón realizó una dura entrada a Pizarro en el campo rival. Garay no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensor, lo que dejó con uno menos a los azules en la derrota.

    Reconociendo el error

    Cinco meses después de aquellas acciones, el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, reconoció que hubo un error en la decisión y que Correa debió irse expulsado.

    Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”, señaló en aquel momento Tobar. “Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”, profundizó mientras repasaba la jugada.

    Sobre la intervención que pudo hacer el videoarbitraje, expuso que “la revisó el VAR, pero le faltó trabajar este detalle que es muy importante”.

    Luego, en un análisis más general, indicó que “errores van a existir siempre. Sabemos que convivimos con la interpretación, a veces (afecta) la presión y hay situaciones difíciles. Estamos permanentemente conviviendo con la equivocación, por eso trabajamos para minimizarlos y no incidir en el resultado de los partidos. Tenemos esa responsabilidad y somos conscientes de la labor que realizamos”.

    Hay errores en todos los partidos de todas las ligas. Con la experiencia que ganas viendo fútbol durante años, te das cuenta que en todas partes del planeta tenemos diferentes desaciertos”, concluyó en aquel momento.

    Ahora, en el marco de la edición 199 del Superclásico, la mirada estará puesta otra vez en las determinaciones que tome el equipo arbitral liderado en la cancha por Cristián Garay. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a partir de las 18.00 horas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolSuperclásicoColo ColoLa UUniversidad de ChileCristián GarayLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    Lo más leído

    1.
    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    2.
    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    3.
    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    4.
    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”
    Chile

    Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?
    Negocios

    El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico
    El Deportivo

    Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026
    Cultura y entretención

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico
    Mundo

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer