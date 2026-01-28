SUSCRÍBETE POR $1100
    Roberto Tobar defiende a los árbitros a horas de reconocer error en el último Superclásico: “A veces afecta la presión”

    El presidente de la Comisión de Árbitros causó polémica al aseverar que Javier Correa debió ver la tarjeta roja por su codazo hacia Matías Zaldivia. Ahora valora la labor de los jueces de la Liga de Primera.

    Por 
    Diego Donoso
    Roberto Tobar defiende a los árbitros a horas de reconocer error en el último Superclásico: "A veces afecta la presión".

    Han pasado varios meses desde el último partido que enfrentó a Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera. En el estadio Monumental, el Cacique se impuso por 1-0 el Superclásico, gracias al gol de Vicente Pizarro.

    El duelo no estuvo exento de polémica, ya que en el minuto 13 del encuentro Javier Correa golpeó con el codo a Matías Zaldivia. La acción provocó el energico reclámo de los jugadores del cuadro laico, quienes pedían la expulsión del atacante. El árbitro Cristián Garay decidió zanjar la jugada al amonestar al jugador del Cacique con tarjeta amarilla.

    Minutos más tarde, Franco Calderón realizó una dura entrada a Pizarro en el campo rival. Garay no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensor, lo que dejó con uno menos a los azules en la derrota.

    A cinco meses del enfrentamiento, Roberto Tobar reavivó la acción al afirmar que el juez arbitral cometió un error, por lo que Correa debió ser expulsado. “Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja", comentó el presidente de la Comisión de Árbitros a TNT Sports.

    Tobar habla del nivel del arbitraje chileno. NATHALIA AGUILAR

    La reflexión de Tobar sobre el arbitraje chileno

    En el lanzamiento oficial de la Liga de Primera, Tobar fue consultado por su veredicto sobre la acción, a lo que no se quiso referir. “Hubo errores y aciertos en todos los partidos, no me centraré en algo en especial”, dijo el exárbitro.

    “Errores van a existir siempre. Sabemos que convivimos con la interpretación, a veces (afecta) la presión y hay situaciones difíciles. Estamos permanentemente conviviendo con la equivocación, por eso trabajamos para minimizarlos y no incidir en el resultado de los partidos. Tenemos esa responsabilidad y somos conscientes de la labor que realizamos”, declaró el timonel de los jueces en el país.

    En esa línea, respondió si esta clase de desaciertos mancha al arbitraje nacional. “Hay errores en todos los partidos de todas las ligas. Con la experiencia que ganas viendo fútbol durante años, te das cuenta que en todas partes del planeta tenemos diferentes desaciertos”, aseveró Tobar.

