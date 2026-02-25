SUSCRÍBETE
    Alejandro Tabilo vence a Tomás Barrios y se suma a Christian Garin en los octavos de final del BCI Seguros ChileOpen

    El zurdo se impuso en dos sets al chillanejo para acceder a la segunda ronda del certamen criollo. Se suma a Christian Garin en esta instancia.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Alejandro Tabilo venció a Tomás Barrios y avanzó a octavos de final en Santiago. Felipe Zanca/Photosport

    La segunda jornada del BCI Seguros ChileOpen tuvo ingredientes felices y emotivos. Por un lado, la victoria de Christian Garin (93º) sobre Juan Manuel Cerúndolo (70º) y, por el otro, el debut de Alejandro Tabilo (42º) ante Tomás Barrios (112º).

    Luego de las emociones que despertó la victoria de Gago, fue el turno del clásico chileno, que en la víspera favorecía al chillanejo. Además, el pronóstico era incierto debido al poco descanso del zurdo y los problemas físicos que mostró durante la final del ATP 500 de Río. Sin embargo, nada de eso pesó y el pupilo de Germán Gaich se impuso por 7-5 y 6-3.

    Ambos, además, se conocen de memoria después de más de siete años entrenando juntos en la Academia Alto Tenis junto a Guillermo Gómez. De todas formas, ofrecieron un bonito espectáculo, con buenos puntos y el apoyo de las cerca de 4 mil personas que llegaron al recinto de San Carlos de Apoquindo.

    El encuentro comenzó con Barrios quebrando, pero poco a poco Tabilo fue entrando en sintonía para recuperar la ruptura en el sexto juego. Sin arriesgar de más, Ale aprovechó los momentos de duda del chillanejo para dar el golpe en el duodécimo y quedarse con la primera manga.

    El zurdo mantuvo la estrategia en el segundo parcial y apeló a la ansiedad de Tomi, quien con un error no forzado cedió su saque en el sexto juego. La ventaja fue definitiva y el nacido en Toronto se instaló en la segunda ronda del certamen en el que fue finalista en 2024.

    Su próximo rival será el argentino Thiago Tirante (76º), quien superó por 2-6, 7-6(0) y 7-6(2) al peruano Ignacio Buse (66º). Ale y el transandino se enfrentaron la semana pasada en los cuartos de final de Río, donde el chileno se impuso en tres mangas.

    La emoción de Gago

    A primera hora, Christian Garin logró una de las victorias más emotivas de su carrera tras derrotar por 3-6, 6-3 y 6-3 a Juan Manuel Cerúndolo, en un partido donde fue de menos a más.

    Luego de un primer set que fue un calco de sus últimas presentaciones, Gago comenzó a mostrar su mejor versión, con mucha paciencia, apelando a su juego mucho más agresivo que el del transandino, quien mostró su característico juego de resistencia.

    El éxito de su estrategia tuvo sus frutos en el tercer parcial, sacando a relucir una gran variedad de tiros, mientras que su rival sintió la presión del público que, naturalmente, Gago utilizó muy a su favor.

    Tras concretar su victoria, el chileno se persignó y apuntó al cielo para homenajear a su padre, Sergio, fallecido hace un mes. En la tribuna, su madre Claudia Medone y su hermano Sebastián se abrazaban emocionados.

    “El esfuerzo siempre ha estado, a veces falta un poquito más de confianza. Me saqué un peso de encima al haber ganado hoy, sentía que venía jugando bien en las prácticas, pero faltaba aplicarlo”, reflexionó.

    “Más que disfrutar el partido, hay que disfrutar sufrir. El tenis es un deporte muy mental y físico. No me acuerdo de un partido que haya disfrutado, amo el tenis pero es difícil disfrutar. Hay que darlo todo e irte a la casa sin haberte guardado nada”, añadió.

    En tanto, Nicolás Jarry y su hermano Diego cayeron estrechamente en su estreno como pareja en el cuadro de dobles. Sus verdugos fueron el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el neerlandés Jean-Julen Roger, quienes se impusieron por 7-5 y 7-6(10).

    Mientras que Matías Soto (318º) se despidió en su estreno tras perder ante el lituano Vilius Gaubas (107º), por 6-2 y 6-3.

