SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    En el país incaico le pasan la cuenta al DT por la temprana eliminación de los Íntimos de la Copa Libertadores.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El Cruce de Pablo Guede con la prensa en Perú.

    Alianza Lima ha enfrentado un comienzo de año con puntos buenos y malos. Si bien en el torneo local se mantienen invictos en el tope de la tabla, al equipo dirigido por Pablo Guede le llueven las críticas.

    Uno de los aspectos clave en esto último fue su temprana eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay. Así, uno de los principales apuntados fue el ex director técnico de Colo Colo.

    Ahora, tras el último triunfo de local contra Sport Boys, Guede se mostró molesto por las constantes críticas que ha recibido la escuadra.

    ¿Es normal? Son 40 días. ¿Es normal que en 40 días hayan pasado por todo lo que hemos pasado?”, cuestionó en conferencia de prensa.

    “Este equipo da la cara siempre. ¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre? Nadie dice que tuvimos 9 lesionados. Pero todo está mal. No encuentro el equipo. Soy muy malo, soy un desastre”.

    En cuanto a la campaña actual, Guede defendió lo logrado a pesar de la eliminación en la Copa Libertadores. “Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato. En la Libertadores quedamos eliminados, fue un palo para todos, jugando tan mal como dicen, que el equipo no me entiende. Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas dudas”, planteó.

    Luego, acusó que intentan desequilibrar al equipo, mostrando dos situaciones. La primera es que “si alguien dentro del club quiere hacerle daño al equipo, porque es lo más fácil desestabilizar un proyecto”.

    La otra alternativa es que “nos ven muy fuerte, ven que corremos y ven que fallamos muchos goles, y dicen cuando empiecen a meterla y agarren confianza, ojo que estos pueden salir campeones, y eso a algunos no les gusta”, cerró sobre el tema.

    El respaldo de Paolo Guerrero

    La postura mostrada por Guede tras el partido contra Sport Boys fue muy similar a la que compartió Paolo Guerrero. “No considero que estemos mal, el equipo está ganando. La confianza con el ‘profe’ está ahí, sabemos de su trabajo día a día. Es muy trabajador, siempre nos empuja y nos alienta para no errar. Tenemos que poner más de nuestra parte”, aseguró el goleador.

    Además, apuntó que todo lo relacionado con una eventual salida de Guede del banco ha sido levantado por la prensa peruana. “Eso lo crean ustedes, ese fantasma lo crean ustedes, porque somos una amenaza para el otro equipo y hay algunos hinchas del otro equipo aquí, me imagino que alguno de ustedes es y los analistas del aire acondicionado, los expertos de fútbol del aire acondicionado, pero yo me quedo un poco tranquilo”, lanzó.

    Hay alguien que busca salir con sus intereses y trata de desestabilizar a la institución, al club. Al grupo no lo va a desestabilizar porque está firme, está bien, está concentrado en lo que uno quiere, en el objetivo que nosotros tenemos”, complementó el ariete.

    Sobre el duelo contra Sport Boys, comentó: “Pienso que hicimos un buen partido. Sabíamos que Boys se iba a replegar y defenderse, pero gracias a Dios ganamos y sumamos los puntos que tanto quiere el hincha y todos nosotros para mantener el foco del objetivo, que es campeonar”.

    Por último, y en tono de autocrítica, expuso que “en los últimos minutos del segundo tiempo sí bajamos la intensidad de lo que se hizo en la primera mitad y esos aspectos tenemos que mejorarlos. No fuimos contundentes en el segundo tiempo”.

    Debemos ser más firmes y letales. Eso hay que corregirlo. En líneas generales el grupo hizo un gran partido y el primer tiempo era para terminar dos o tres a cero tranquilamente, incluso no nos cobraron un penal”, añadió.

    Ahora, Alianza Lima tendrá la oportunidad de tomar el liderato de la liga en solitario. Este fin de semana visitan a Universidad Técnica de Cajamarca, cuadro que también suma 10 puntos en la competencia. El duelo está pactado para este sábado 28 de febrero a partir de las 15.15 horas de Chile.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPablo GuedeAlianza Lima

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    Dos fueron detenidos al chocar en su huida: ladrones irrumpen en parcela y disparan a dueño de casa

    Comisión de RR.EE. de la Cámara cita a Van Klaveren y Muñoz a sesión para transparentar controversia por cable submarino chino

    Lo más leído

    1.
    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    “Echamos a tres jugadores o me voy yo”: Gustavo Poyet desclasifica diálogo con Juan Tagle que derivó en su salida de la UC

    2.
    Wirth culpa a la U por la irregularidad de Castellón: “En la banca debiesen tener a alguien igual o mejor que él”

    Wirth culpa a la U por la irregularidad de Castellón: “En la banca debiesen tener a alguien igual o mejor que él”

    3.
    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    4.
    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    5.
    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa
    Chile

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    Dos fueron detenidos al chocar en su huida: ladrones irrumpen en parcela y disparan a dueño de casa

    CNBC aborda polémica por cable submarino y dice que Chile está “atrapado” en la lucha de poder entre China y EE.UU.
    Negocios

    CNBC aborda polémica por cable submarino y dice que Chile está “atrapado” en la lucha de poder entre China y EE.UU.

    El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”
    El Deportivo

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose
    Cultura y entretención

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Mundo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile