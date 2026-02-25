“Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

Alianza Lima ha enfrentado un comienzo de año con puntos buenos y malos. Si bien en el torneo local se mantienen invictos en el tope de la tabla, al equipo dirigido por Pablo Guede le llueven las críticas.

Uno de los aspectos clave en esto último fue su temprana eliminación en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay. Así, uno de los principales apuntados fue el ex director técnico de Colo Colo.

Ahora, tras el último triunfo de local contra Sport Boys, Guede se mostró molesto por las constantes críticas que ha recibido la escuadra.

“¿Es normal? Son 40 días. ¿Es normal que en 40 días hayan pasado por todo lo que hemos pasado?”, cuestionó en conferencia de prensa.

“Este equipo da la cara siempre. ¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre? Nadie dice que tuvimos 9 lesionados. Pero todo está mal. No encuentro el equipo. Soy muy malo, soy un desastre”.

En cuanto a la campaña actual, Guede defendió lo logrado a pesar de la eliminación en la Copa Libertadores. “Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato. En la Libertadores quedamos eliminados, fue un palo para todos, jugando tan mal como dicen, que el equipo no me entiende. Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas dudas”, planteó.

Luego, acusó que intentan desequilibrar al equipo, mostrando dos situaciones. La primera es que “si alguien dentro del club quiere hacerle daño al equipo, porque es lo más fácil desestabilizar un proyecto”.

La otra alternativa es que “nos ven muy fuerte, ven que corremos y ven que fallamos muchos goles, y dicen cuando empiecen a meterla y agarren confianza, ojo que estos pueden salir campeones, y eso a algunos no les gusta”, cerró sobre el tema.

El respaldo de Paolo Guerrero

La postura mostrada por Guede tras el partido contra Sport Boys fue muy similar a la que compartió Paolo Guerrero. “No considero que estemos mal, el equipo está ganando. La confianza con el ‘profe’ está ahí, sabemos de su trabajo día a día. Es muy trabajador, siempre nos empuja y nos alienta para no errar. Tenemos que poner más de nuestra parte”, aseguró el goleador.

Además, apuntó que todo lo relacionado con una eventual salida de Guede del banco ha sido levantado por la prensa peruana. “Eso lo crean ustedes, ese fantasma lo crean ustedes, porque somos una amenaza para el otro equipo y hay algunos hinchas del otro equipo aquí, me imagino que alguno de ustedes es y los analistas del aire acondicionado, los expertos de fútbol del aire acondicionado, pero yo me quedo un poco tranquilo”, lanzó.

“Hay alguien que busca salir con sus intereses y trata de desestabilizar a la institución, al club. Al grupo no lo va a desestabilizar porque está firme, está bien, está concentrado en lo que uno quiere, en el objetivo que nosotros tenemos”, complementó el ariete.

Sobre el duelo contra Sport Boys, comentó: “Pienso que hicimos un buen partido. Sabíamos que Boys se iba a replegar y defenderse, pero gracias a Dios ganamos y sumamos los puntos que tanto quiere el hincha y todos nosotros para mantener el foco del objetivo, que es campeonar”.

Por último, y en tono de autocrítica, expuso que “en los últimos minutos del segundo tiempo sí bajamos la intensidad de lo que se hizo en la primera mitad y esos aspectos tenemos que mejorarlos. No fuimos contundentes en el segundo tiempo”.

“Debemos ser más firmes y letales. Eso hay que corregirlo. En líneas generales el grupo hizo un gran partido y el primer tiempo era para terminar dos o tres a cero tranquilamente, incluso no nos cobraron un penal”, añadió.

Ahora, Alianza Lima tendrá la oportunidad de tomar el liderato de la liga en solitario. Este fin de semana visitan a Universidad Técnica de Cajamarca, cuadro que también suma 10 puntos en la competencia. El duelo está pactado para este sábado 28 de febrero a partir de las 15.15 horas de Chile.