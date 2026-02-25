Otra vez Chile en la mira de Conmebol por xenofobia: el video y las denuncias de Carabobo que acorralan a Huachipato

El partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores entre Huachipato y Carabobo, disputado en el estadio CAP de Talcahuano, quedó bajo observación de la Conmebol tras una denuncia pública por cánticos xenófobos dirigidos a jugadores del equipo visitante. La acusación fue realizada por el defensor venezolano Alexander González, quien difundió un video en sus redes sociales donde se escucha a un sector de la hinchada local corear la frase “los venecos tiene hambre”.

El hecho ocurrió luego del término del encuentro, que fue triunfo 2-1 del cuadro llanero y la eliminación del conjunto acerero del certamen continental. La situación generó una reacción inmediata en la delegación visitante, que condenó lo sucedido y anunció que presentará los antecedentes.

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales. En paralelo, también se difundieron imágenes de lanzamiento de objetos hacia el plantel de Carabobo al término del encuentro. Luego de los actos de violencia, el director técnico del equipo venezolano, Daniel Farías, compareció ante los medios en una conferencia breve, sin aceptar preguntas. En su intervención, se refirió exclusivamente a lo ocurrido en las tribunas para condenar los hechos. “A nosotros hoy no nos han tratado, quizás, con el respeto que merece cada equipo. No lo digo de parte del equipo local. Al contrario, fue muy bueno con nosotros”, expuso de entrada.

“No solamente el racismo es una forma de desvincularse de mi respeto. La xenofobia también. Nosotros somos un país pequeño, sobre todo futbolísticamente”, continuó. El técnico apela a las autoridades de la confederación. “Estoy seguro que las autoridades competentes se harán cargo”, enfatizó.

“EL VENECO TIENE HAMBRE” 🗣️🇨🇱



Vergüenza total lo que le tocó vivir hoy al Carabobo en Chile, tras eliminar al Huachipato de la fase 2 de la Copa Libertadores. Piedras, insultos racistas y xenófobos. @CONMEBOL va a mirar hacia otro lado porque no es un equipo brasileño. pic.twitter.com/jozF1PjzoE — Rafalejov (@rafalejov) February 25, 2026

González, por su parte, realizó un descargo en su cuenta de Instagram. “Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay un doliente, una madre, un hijo o una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para ver triunfar a ese ser”, escribió el lateral.

En el mismo mensaje, el futbolista cuestionó el tratamiento que reciben los equipos venezolanos en el continente. “A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menospreciar y decir de forma educada como nos caracteriza a nosotros como dolientes de nuestra tierra, que hoy sin ofender fuimos muy superiores dentro de la cancha”, señaló.

El jugador cerró su publicación destacando el resultado deportivo. “No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra”, concluyó.

La Conmebol ahora deberá recoger los antecedentes una vez que reciba los informes oficiales del cuerpo arbitral y del delegado de partido. En caso de no ser consignados en el escrito, el organismo puede actuar de oficio. De ahí en adelante, se abrirá un expediente que puede demorar unos meses frente a las exposiciones de ambos clubes.

La historia de Alexander González.

Antecedentes disciplinarios

El encuentro fue dirigido por el árbitro brasileño Rodrigo Pereira, con un equipo arbitral íntegramente de Brasil en la cancha y en el VAR. Además, el partido contó con la presencia de funcionarios de la Conmebol en labores de delegación, control antidopaje, seguridad y medios. El delegado en Talcahuano fue el peruano Jorge Yamasaki.

Los actos de xenofobia contemplan sanciones específicas para hechos cometidos por aficionados. En 2022, el Consejo del organismo modificó el Artículo 17, endureciendo las penas por este tipo de conductas. Fanáticos que “insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas por motivos de origen, etnia, idioma u otras condiciones” pueden ser sancionados con multas que parten en los 100 mil dólares, además de la posibilidad de disputar partidos a puertas cerradas o con cierre parcial del estadio. En caso de identificar a los fanáticos que insultaron a los jugadores de Carabobo, arriesgan hasta cuatro años sin poder ingresar a los estadios.

El caso ocurrido en Talcahuano se suma a otros episodios recientes que han derivado en investigaciones por parte de la Conmebol en el fútbol chileno. En el caso de Huachipato, la existencia de un registro audiovisual difundido por el propio futbolista denunciante, junto con los reportes oficiales del partido, podrían ser determinantes.

Chile, siempre en la mira

El comportamiento de los fanáticos de Chile y sus respectivos clubes siempre han sido un dolor de cabeza para la FIFA y la Conmebol.

Sin ir más lejos, en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la Roja tuvo que jugar frente a Uruguay con el Estadio Nacional al 50% de su capacidad por “discriminación y abuso racista” en el cotejo frente a Argentina, el cual se disputó unos meses antes. Además, se aplicó una multa de 115.000 francos suizos (casi 140 millones de pesos chilenos).

A esa multa, que se le sumó a varias que se cursaron durante los últimos procesos eliminatorios, se le agregó la advertencia de la FIFA a los hinchas chilenos por su comportamiento en el Mundial Sub 20 que se realizó en Santiago, en el 2025.

Es que en el duelo de cuartos de final del certamen que se jugó en Chile, entre la Argentina y México, no pasó desapercibido. Las preferencias de los más de 25 mil simpatizantes que llegaron al Estadio Nacional alentaron ruidosamente a los aztecas, pero también levantaron gritos xenófobos y homofóbicos contra los transandinos, lo que fue advertido por las autoridades, solicitando en varias ocasiones por los altoparlantes del recinto no continuar con esa actitud, un pedido que fue desestimado por la parcialidad local.

Frente a la negativa y a los antecedentes que tienen los hinchas nacionales por este tipo de actos, la FIFA endureció el tono con una instrucción expresa a la ticketera a cargo de la venta de entradas para que publique una advertencia en su página hacia quienes adquieran los boletos.

“La fiesta de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 se vive con respeto por nuestros rivales. Dejemos fuera del estadio los cantos racistas y discriminatorios”, se puede leer en el comunicado oficial de Ticketplus.

Incluso, manifiestan la posibilidad de aplicar derecho de admisión si esta conducta se repite. “No arriesgue sanciones personales. Si usted participa de cantos o gritos racistas y discriminatorias arriesga una sanción de prohibición de ingreso a encuentros deportivos de fútbol por más de 4 años“, agregan.