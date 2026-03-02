SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    El Toro resuelve los problemas: la efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense

    Una vez más, Universidad Católica comenzó perdiendo. No obstante, la presencia de su incombustible artillero le permitió remontar y quedarse con una victoria agónica de 2-1. Le quitó el invicto a los Diablos Rojos, que jugaron desde los 61' con uno menos. El duelo quedó atravesado por el deficiente manejo del árbitro Fernando Véjar.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    La efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense. MAURICIO ULLOA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

    Universidad Católica cerró la quinta fecha de la Liga de Primera. En Chillán, los cruzados obtuvieron una transpirada victoria. En un duelo historiado, con un cuestionable arbitraje, la UC logra un triunfo de 2-1 sobre Ñublense y se encarama en la tabla.

    Daniel Garnero debió enfrentar la visita a la Región del Ñuble con varias bajas, sobre todo en la defensa. Sigue sin tener apto a Daniel González y a eso se sumó la lesión de Juan Ignacio Díaz. Esto se agrega a la larga ausencia de Sebastián Arancibia. En este escenario, Agustín Farías entró en la oncena como central derecho, para acompañar a Ampuero. Así, el DT no movió a Asta-buruaga de la banda derecha ni a Gary Medel del medio.

    Los Diablos Rojos llegaron al duelo como uno de los invictos del torneo, junto a Limache. Precisamente, los pupilos de Juan José Ribera podían alcanzar a los tomateros en la cima de la tabla en el caso de un triunfo. Con su estilo rocoso e intenso, supo complicar a los estudiantiles. Salió con doble 9, pero con matices. Porque Franco Rami salía hacia las puntas. El ariete fijo fue Ignacio Jeraldino.

    El primer tiempo estuvo marcado por la polémica y la fricción. Por pasajes, dominó el descontrol en un encuentro que tuvo un zigzagueante manejo del discreto árbitro Fernando Véjar. Un desarrollo veloz del partido se tendía a confundir con un excesivo ímpetu, que derivaba en faltas y exageraciones. Todo era demasiado ríspido. Los 45′ iniciales se acabaron con siete amonestados.

    La primera polémica sucede en los 21′, cuando Véjar sanciona un penal a favor de Ñublense. Luego de un tiro libre que da en la barrera, el colegiado cobra una supuesta agresión de Medel a Bosso en el área, expulsando al Pitbull. A esas alturas, el partido ya estaba extremadamente efervescente. El bicampeón de América no creía lo que sucedía. Véjar recibe el llamado del VAR y chequea la acción. Cambia la roja por amarilla, pero mantiene el penal. Ejecuta Jeraldino y convierte el 1-0.

    La postura áspera de los ñublensinos ataba a la UC, que no descifraba cómo hacer daño. De hecho, antes de la media hora Garnero hizo un cambio: sacó a Diego Corral (con amarilla) y puso a Diego Valencia. Lo mejor de Católica sucedió sobre el final del primer tiempo. Contó con dos opciones claras de gol: un tiro de Jimmy Martínez que da en el travesaño y otra de Justo Giani, que elevó.

    En el tiempo añadido, Véjar recibe otro llamado de la sala VAR para chequear un posible penal para la visita, por falta de Nicola Pérez sobre Zampedri. En efecto, el meta uruguayo comete una “acción temeraria” (según indicó el referí), yendo en plancha contra el 9. Pena máxima. El Toro define al medio del arco para el 1-1. Aumenta su notable racha anotadora en la temporada.

    Hacia la parte complementaria, la tónica continuaba. Se daban algunas pinceladas de fútbol. Sin embargo, dominaba la refriega. No era descabellado pensar en algún expulsado. Tal cual. Un quiebre sucedió en la hora del cotejo, con la expulsión de Pablo Calderón. Fernando Véjar le muestra la roja directa al zaguero, por una infracción con “fuerza excesiva” contra Medel. Pese a los reclamos del local y las dudas sobre si ameritaba amarilla o roja, Ñublense quedó con 10.

    Con uno más en el campo, la responsabilidad recaía en la UC. Garnero reaccionó con la inclusión de Matías Palavecino, en lugar del amonestado Jhojan Valencia. El ex Coquimbo Unido casi anota un golazo en los 71′, sacando una volea de primera que alcanzó a rechazar Nicola Pérez. Católica insistía en lanzar centros, casi como el único método para meter el balón en el área. Le faltaba más calma en el tránsito de la pelota y no apurarse.

    Para añadir una polémica más a esta ensalada, en los 83′ expulsan a Branco Ampuero, por una infracción en campo rival. Véjar le muestra la roja directa, cifrando las dudas por la naturaleza de la falta. No era una acción violenta como para mostrar la roja. El juez recibe la llamada del VAR, revisa la secuencia y cambia por amarilla. Más que discutible el manejo de un colegiado que es internacional FIFA.

    El empate estaba clavado. Pero la UC tiene un as: Fernando Zampedri. El Toro es intratable. Un animal del área. Una acción de balón parado le dio la llave a los cruzados. Córner de Palavecino y aparece el oriundo de Chajarí para meter un testazo, con total libertad en el centro del área. El artillero de la Liga está en un momento dulce.

    Se acabó el invicto de Ñublense. El único en esa condición es Limache, líder. La Católica alcanza 10 puntos y le respira en la nuca a los tomateros. Y por fin celebraron fuera del Claro Arena, que era una deuda.

    MAURICIO ULLOA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    Ñublense: N. Pérez; D. Céspedes, O. Bosso, P. Calderón; G. Graciani (67′, F. Campos), L. Reyes, M. Rivera (87’, C. Salomón), J. Campusano; M. Plaza (46′, A. Valdés); F. Rami (87′, G. Ávalos) e I. Jeraldino (59′, F. Ovelar). DT: J. J. Ribera.

    U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga (78′, B. Cerezo), A. Farías, B. Ampuero, C. Cuevas; J. Valencia (66′, M. Palavecino), G. Medel, J. Martínez (78′, A. Canales); D. Corral (28′, D. Valencia), F. Zampedri y J. Giani. DT: D. Garnero.

    Goles: 1-0, 26′, Jeraldino, de penal; 1-1, 45′+10, Zampedri, de penal; 1-2, 90′, Zampedri, cabezazo tras córner de Palavecino.

    Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Jeraldino, Plaza, Pérez, Reyes (Ñ); Corral, J. Valencia, Medel, Farías, Asta-buruaga, Cerezo, Ampuero (UC). En los 61′, expulsa a Calderón (Ñ) con roja directa. Tras el duelo, expulsó a Garnero.

    Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 7.385 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

