En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por la Liga de Primera
Los cruzados buscarán su primera victoria fuera de casa, mientras que los chillanejos intentarán ganar para quedar en la cima de la tabla.
Minuto a minuto
Ñublense 1-0 Católica
39′: Otra amarilla
El árbitro amonestó a Farías. Son seis los pintados en la primera mitad.
32′: Amarilla
Matías plaza fue amonestado luego de una fuerte entrada a Cuevas.
28′: Cambio tempranero
Sale Corral e ingresó Diego Valencia.
25′: Gol de Ñublense
Ignacio Jeraldino pateó al centro y anotó la apertura de la cuenta.
23′: El árbitro va al VAR
El juez anuló la roja a Medel y la cambió por una amarilla, sin embargo, mantuvo el penal para los locales.
21′: Expulsión y penal
Un jugador de la UC vio la roja directa tras un tiro libre.
19′: El juego
Ñublense se hace fuerte con la posesión del balón, mientras que la UC busca atacar a través de pases largos a las espaldas de la línea de tres zagueros.
14′: Amonestados
Tras la trifulca, el árbitro les mostró la tarjeta amarilla a Valencia y Jeraldino.
12′: Pelea en el encuentro
Luego de una falta sobre Céspedes, los jugadores comenzaron a empujarse e increparse.
6′: Casi el primero
Tras un potente disparo que atajó el portero, Zampedri cabeceó frente al arco y no pudo anotar.
4′: Casi cae el primero
Jeraldino estaba dentro del área con el balón, pero Agustín Farías le ganó la posesión para salvar a la UC.
Inició el encuentro
Ñublense dio el puntapié inicial en el Nelson Oyarzún.
A punto de inicar
Los jugadores ya están en la cancha.
Los once de Chillán
El once titular de la UC
Buenas noches
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva trasnmisión de la Liga de Primera. Universidad Católica visita a Ñublense por la quinta fecha del campeonato.
