La inédita estadística que encumbra la leyenda de Fernando Zampedri en la UC

Fernando Zampedri no se cansa de anotar. A sus 38 años, el Toro atraviesa el mejor inicio de temporada desde que llegó a Universidad Católica, hace ya siete campeonatos. En las cuatro fechas que van de la Liga de Primera suma seis goles, con presencia en el marcador en todas las jornadas. Este domingo buscará extender ese registro, cuando la UC visite a Ñublense a las 20.30 horas.

El delantero marcó un doblete la semana pasada en el triunfo estudiantil por 3-1 ante Coquimbo Unido. Antes había convertido una vez ante La Serena (2-2) y Concepción (2-0). Anotó otros dos goles en la caída de la UC ante Cobresal (3-2).

El actual arranque supera todos sus registros a esta altura del año. En 2020, tras cuatro encuentros, acumulaba tres goles. En 2021 llevaba dos. En 2022 sumaba cuatro. En 2023 registraba dos. En 2024 y 2025 apenas contabilizaba un tanto. La temporada con mayor cantidad de goles del delantero fue 2021, con 23 conquistas. La de menor productividad fue 2025, con 16. Claro que en todas terminó como máximo anotador del torneo.

Zampedri le hizo dos goles a Coquimbo Unido. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En el plantel, el rendimiento del nacido en Chajarí es observado con admiración. “Es un goleador increíble, yo no busco hacer 300 goles como los hace el Toro. Esa es su mayor virtud”, señaló Justo Giani a El Deportivo.

Daniel Garnero se refirió al momento del jugador y a su impacto. “Estamos muy contentos con que le esté pasando, el hecho de ser hexagoleador en cualquier liga del mundo es casi imposible. Es un chico que se prepara mucho para eso y el resultado es consecuencia de su entrenamiento, de ponerse de acuerdo con sus compañeros. Estamos contentos y que siga así. Que tenga este promedio, dos goles por partido es muy buen promedio”, señaló el DT.

El Toro, por su lado, le baja el perfil a las estadísticas y pone al equipo por delante en los objetivos. “Sí, he tenido un buen arranque. Estoy contento porque le ganamos a un gran rival (Coquimbo), a uno que nos venía costando hace muchos años”, dijo tras su último doblete.

Lo cierto es que su continuidad como principal referencia ofensiva se mantiene año a año en la UC. Su rendimiento, pese a la veteranía, no decae. Además, Zampedri ha tenido pocas lesiones en su estadía en San Carlos de Apoquindo, lo que le ayuda a incrementar sus cifras al casi no perderse partidos. Ahora mantiene una posición de ventaja en la tabla de anotadores. Los que le siguen más cerca suman tres, la mitad de sus anotaciones. Zampedri busca ser el heptagoleador.