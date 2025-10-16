Jugador del Betis aborda la posible salida de Manuel Pellegrini y realiza un profundo análisis del método del chileno

En el Benito Villamarín, el nombre de Manuel Pellegrini es sinónimo de estabilidad. Desde su llegada en 2020, el chileno instaló de forma permanente al Betis en el mapa europeo. Sin embargo, a pesar del presente auspicioso, su futuro vuelve a quedar bajo la lupa.

El Ingeniero tiene contrato hasta junio de 2026 y en el club andaluz reconocen que todavía no hay un acuerdo para extender su vínculo. Mientras tanto, en Chile existe el deseo de que asuma en selección nacional para el nuevo proceso. En Sevilla, en cambio, la calma convive con la incertidumbre.

Desde el vestuario, los elogios hacia Pellegrini son transversales. Álvaro Vallés, arquero del elenco verdiblanco, entregó un retrato del técnico chileno, de su forma de liderar y de su presencia diaria. “En el vestuario no se habla de su renovación. Para nosotros es un gran entrenador y que siga con nosotros, mucho mejor. Pero somos ajenos a esa situación”, señaló el meta en diálogo con el medio local 101TV.

Álvaro Vallés, arquero del Betis.

Vallés no se quedó ahí. Profundizó en las virtudes que, a su juicio, explican el respeto que genera Pellegrini en el grupo. “Es una persona cercana, de ideas claras, con un gran gesto de grupo. Se mete en lo importante y te exige al máximo, pero también te da la libertad que necesita el jugador. Su carrera habla por sí sola: ha estado en grandes clubes y aquí lleva cinco años metiendo al equipo en Europa. Nosotros estamos encantados”, resumió.

El portero incluso reveló un dato que grafica la vigencia del entrenador, hoy con 72 años. “Podrá entrenar hasta el día que él quiera. Es una persona que se cuida mucho, que se le ve en el gimnasio a diario”, destacó.

Los elogios también llegan desde la directiva. Manu Fajardo, director deportivo del Betis, reconoció públicamente la relevancia de Pellegrini en la historia moderna del club. “Es el entrenador más importante de la historia del Betis. Ha logrado consolidar al equipo en Europa tras una época de inestabilidad, y le ha dado una estructura y una tranquilidad que no teníamos”, aseguró en conversación con el medio Informe Morrocotudo.

Fajardo explicó además la forma de trabajo conjunto que mantiene con el chileno. “Semanas antes de que acabe la temporada, tenemos una reunión. Él trae su ordenador, yo el mío, damos nuestras opiniones y a partir de ahí construimos. Si hay que fichar un central, analizamos juntos. Es una relación muy profesional y colaborativa”, relató.

En el Betis saben que retenerlo será clave para sostener el proyecto deportivo. La intención es clara, aunque los tiempos apremian. “Las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad. No me pone nervioso hablar de ello. Manuel afronta cada día con la misma ilusión y compromiso que un técnico joven”, cerró Fajardo.

Este fin de semana, el Betis enfrentará al Villarreal por la novena fecha de LaLiga, con la posibilidad de seguir escalando en la parte alta de la tabla.