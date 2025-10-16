Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Betis por la liga española
El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini tiene la posibilidad de consolidarse en la parte alta de la tabla contra los amarillos.
El Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini enfrenta este fin de semana al Villarreal por la novena fecha de la liga española.
El conjunto verdiblanco tiene la posibilidad de consolidarse en la parte alta de la clasificación y espera aprovechar esta chance.
A qué hora es el partido de Villarreal vs. Real Betis
El partido de Villarreal vs. Real Betis es este sábado 18 de octubre, a las 13.30 horas.
Dónde ver a Villarreal vs. Real Betis
El partido de Villarreal vs. Real Betis se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO y Amazon Prime Video.
