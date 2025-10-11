“El entrenador más importante de nuestra historia”: Betis elogia a Pellegrini en medio de los rumores por su continuidad

Manuel Pellegrini vuelve a destacar en España tras su buena temporada con el Betis. Actualmente, el Ingeniero tiene ubicado al elenco verdiblanco en el cuarto lugar de LaLiga, en zona de clasificación para la próxima edición de la Champions League, y se mantiene invicto en el arranque de la Europa League.

Por este motivo es que la campaña del entrenador chileno en el conjunto de Andalucía ya es motivo de buenos comentarios. Principalmente, por parte de Manu Fajardo, director deportivo de la entidad bética, quien está tratando de negociar la continuidad del estratega en el cargo.

El timonel conversó con el medio Informe Morrocotudo y llenó de elogios al adiestrador nacional. De hecho, las alabanzas son de tal magnitud que Fajardo destaca la forma en la que trascendió el Ingeniero en sus más de cinco años al mando del club: “Es el entrenador más importante de la historia del Betis”, asegura cuando se le pregunta directamente por ello. “Lo ha demostrado. Ha sido capaz de consolidar al Betis en Europa durante tantos años después de venir de una época no muy estable y al frente del equipo ha dotado al Betis de una estabilidad importante”, añade.

En ese contexto, desde la testera de los verdiblancos ya son conscientes de la importancia en la renovación de contrato de Pellegrini. El chileno termina su vínculo el 30 de junio de 2026 y todavía no hay un acuerdo para extenderlo. “Las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad. En el Betis es Manuel, en el Athletic es Valverde, en el Rayo está Iñigo Pérez… son cuestiones del día a día que hay que tratarlas de forma interna y con mucho respeto, pero con naturalidad y no me pone nervioso hablar de ello. He trabajado con entrenadores más jóvenes en otros clubes y no diferencio esa energía en el día a día de Manuel con respecto a ellos. Él afronta todos los días y todos los partidos desde la máxima ilusión y compromiso. Solo puedo poner en valor el trabajo que lleva a cabo“, comentó.

Manu Fajardo, director deportivo del Betis. Foto: Real Betis.

De igual forma, Fajardo asegura que el trabajo colaborativo ha sido clave para mantener a gusto al chileno. “Con Manuel, semanas antes de que acabe el campeonato, tenemos una reunión. Él trae su ordenador, yo traigo mi ordenador, damos nuestras opiniones y a partir de ahí funcionamos. Si ambos llegamos a la conclusión de que hay que traer un central y tenemos en plantilla a Bartra, Llorente y Natan, le digo ‘oye, míster, yo entiendo que el cuarto central tenga que ser un activo’ y le pongo tres o cuatro opciones de la short list. Él me da su opinión, yo la mía y construimos", dice.

Por último, y con el interés de la Roja rondando, en Andalucía ya adelantan el plan para mantener a Pellegrini en el Benito Villamarín. "Cuando llegue el momento, no sólo con Manuel, sino para tomar cualquier decisión importante para el devenir de la entidad, desde mi rol de director deportivo tengo que dar mi opinión al respecto“, cerró el directivo.