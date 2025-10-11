SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El emocionante relato de un niño hincha del Sevilla sobre el triunfo que lideró Alexis Sánchez contra Barcelona

El club andaluz compartió una publicación en donde un joven aficionado del club le relata a su mamá como va progresando el partido desde el estadio Sánchez-Pizjuán.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.

Alexis Sánchez ha tenido un gran arranque en la liga española junto a Sevilla. El delantero chileno sigue mostrando su potencial en Europa, ahora de la mano del conjunto andaluz y ha sido parte fundamental en los últimos encuentros.

De hecho, en la fecha anterior, el tocopillano fue el encargado de liderar el triunfo de los blanquirrojos sobre el Barcelona por 4-1. Un resultado que también significó la primera victoria como local en la temporada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Un duelo que aún es recordado en la ciudad. De hecho, el club publicó en sus redes sociales el impacto que tuvo este resultado en uno de sus hinchas. Junto a las imágenes de las celebraciones, Sevilla compartió una serie de audios que un niño envió a su madre desde el recinto deportivo llenos de emoción por lo que estaba viviendo.

Mamá, el Sevilla ha marcado un gol contra el Barcelona”, se puede escuchar de entrada en el contenido. La siguiente actualización ocurre después de que los anfitriones cerraran la goleada. “Mamá, cuatro a uno va ganando el Sevilla. Nunca he visto esto. Esto parece un sueño, te lo juro por Dios”, expresa. Y añade: “Mamá, esto es un sueño, pero realidad. Te lo juro por Dios”.

Por último, le informa a su progenitora el resultado tras el pitazo final. “Mamá, ya ha acabado el partido, se ha acabado. Ha ganado el Sevilla”, celebra.

La reacción de Alexis

La victoria de Sevilla sobre el Barcelona también fue aplaudida por el propio Alexis Sánchez. “Me dijeron que hacía diez años que no se ganaba al Barcelona acá y eso es mucho tiempo. Pasan estas cosas. Me saco el sombrero por mis compañeros. Si había un momento para ganar, era éste. Estoy contento”, señaló el tocopillano tras el partido.

Estoy acostumbrado a romper récords en los clubes a los que llego. Mira cómo celebraron los jugadores, incluso los que están sentados”, añadió el chileno al saber que hace diez años que los andaluces no superaban a los azulgranas.

Por su parte, Matías Almeyda, técnico del Sevilla, valoró el impacto del resultado. “Es de esos días que uno no quiere que terminen nunca. Pasó mucho tiempo para volver a ganar. Lo que planificamos salió. Tomamos riesgos y salió bien, pero ellos tienen que creer que pueden. Se vio que pueden”, declaró. Y agregó: “Este partido deja muchas cosas. Se gana un partido, tres puntos, pero se les hace creer a ellos que pueden. Nos estamos acostumbrando a ganar. Tenemos que saber dónde queremos ir. Vamos en el camino y hay que seguir”.

El entrenador también destacó el rol de la afición y el espíritu colectivo. “Nuestra afición necesitaba de felicidad, se la dimos, nos la dimos a nosotros. Somos una familia deportiva, tiramos todos para el mismo lado. Mientras le demos resultados estarán contentos. Hoy todos están disfrutando juntos. El mejor jugador hoy fue el equipo”, subrayó.

Consultado por el rendimiento de Sánchez, Almeyda fue claro: “No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar. Está dando el máximo”. Aunque insistió en que el mérito fue colectivo: “Si hoy analizamos el equipo, no hubo uno que sobresaliera. Sobresalió el equipo. Esa es la manera de conseguir cosas importantes”.

Lee también:

Más sobre:FútbolSevillaAlexis SánchezLaLigaBarcelonaLiga española

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”

Accidente vehicular en Las Condes deja a una persona lesionada

Israel se niega a liberar a Marwan Barghouti, popular líder palestino, en la primera fase del acuerdo con Hamas

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Accidente vehicular en Las Condes deja a una persona lesionada
Chile

Accidente vehicular en Las Condes deja a una persona lesionada

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Dónde y a qué hora ver a España vs. Colombia por el Mundial Sub 20

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes
Negocios

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025
Tendencias

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Dónde y a qué hora ver a Estonia vs. Italia por las Eliminatorias europeas
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Estonia vs. Italia por las Eliminatorias europeas

El emocionante relato de un niño hincha del Sevilla sobre el triunfo que lideró Alexis Sánchez contra Barcelona

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”
Mundo

El Vaticano espera que premio Nobel de la Paz a Machado ayude a Venezuela “a redescubrir el camino de la democracia”

Israel se niega a liberar a Marwan Barghouti, popular líder palestino, en la primera fase del acuerdo con Hamas

Autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida