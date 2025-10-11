El emocionante relato de un niño hincha del Sevilla sobre el triunfo que lideró Alexis Sánchez contra Barcelona

Alexis Sánchez ha tenido un gran arranque en la liga española junto a Sevilla. El delantero chileno sigue mostrando su potencial en Europa, ahora de la mano del conjunto andaluz y ha sido parte fundamental en los últimos encuentros.

De hecho, en la fecha anterior, el tocopillano fue el encargado de liderar el triunfo de los blanquirrojos sobre el Barcelona por 4-1. Un resultado que también significó la primera victoria como local en la temporada en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Un duelo que aún es recordado en la ciudad. De hecho, el club publicó en sus redes sociales el impacto que tuvo este resultado en uno de sus hinchas. Junto a las imágenes de las celebraciones, Sevilla compartió una serie de audios que un niño envió a su madre desde el recinto deportivo llenos de emoción por lo que estaba viviendo.

“Mamá, el Sevilla ha marcado un gol contra el Barcelona”, se puede escuchar de entrada en el contenido. La siguiente actualización ocurre después de que los anfitriones cerraran la goleada. “Mamá, cuatro a uno va ganando el Sevilla. Nunca he visto esto. Esto parece un sueño, te lo juro por Dios”, expresa. Y añade: “Mamá, esto es un sueño, pero realidad. Te lo juro por Dios”.

Por último, le informa a su progenitora el resultado tras el pitazo final. “Mamá, ya ha acabado el partido, se ha acabado. Ha ganado el Sevilla”, celebra.

🎤👶 “Esto parece un sueño te lo juro por dios”



😍 La ilusión de un niño sevillista hablando con su madre durante el partido ante el Barça. pic.twitter.com/xDaHeBuVfT — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 8, 2025

La reacción de Alexis

La victoria de Sevilla sobre el Barcelona también fue aplaudida por el propio Alexis Sánchez. “Me dijeron que hacía diez años que no se ganaba al Barcelona acá y eso es mucho tiempo. Pasan estas cosas. Me saco el sombrero por mis compañeros. Si había un momento para ganar, era éste. Estoy contento”, señaló el tocopillano tras el partido.

“Estoy acostumbrado a romper récords en los clubes a los que llego. Mira cómo celebraron los jugadores, incluso los que están sentados”, añadió el chileno al saber que hace diez años que los andaluces no superaban a los azulgranas.

Por su parte, Matías Almeyda, técnico del Sevilla, valoró el impacto del resultado. “Es de esos días que uno no quiere que terminen nunca. Pasó mucho tiempo para volver a ganar. Lo que planificamos salió. Tomamos riesgos y salió bien, pero ellos tienen que creer que pueden. Se vio que pueden”, declaró. Y agregó: “Este partido deja muchas cosas. Se gana un partido, tres puntos, pero se les hace creer a ellos que pueden. Nos estamos acostumbrando a ganar. Tenemos que saber dónde queremos ir. Vamos en el camino y hay que seguir”.

El entrenador también destacó el rol de la afición y el espíritu colectivo. “Nuestra afición necesitaba de felicidad, se la dimos, nos la dimos a nosotros. Somos una familia deportiva, tiramos todos para el mismo lado. Mientras le demos resultados estarán contentos. Hoy todos están disfrutando juntos. El mejor jugador hoy fue el equipo”, subrayó.

Consultado por el rendimiento de Sánchez, Almeyda fue claro: “No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar. Está dando el máximo”. Aunque insistió en que el mérito fue colectivo: “Si hoy analizamos el equipo, no hubo uno que sobresaliera. Sobresalió el equipo. Esa es la manera de conseguir cosas importantes”.