SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Esta vez es diferente

    Gonzalo RestiniPor 
    Gonzalo Restini

    “Esta vez es diferente” es quizá la frase más peligrosa en finanzas y economía. Es lo que se dice justo antes de que la historia se repita, una y otra vez. En 18 años conduciendo Información Privilegiada en Radio Duna, hemos visto todas las crisis imaginables: La subprime, la del euro, el Brexit, el primer intento de suicidio económico de Chile con Bachelet 2 —parcialmente exitoso, aún no nos recuperamos—, el segundo, a partir del 18 de octubre, el Covid, la guerra en Ucrania, el estrecho de Ormuz.

    Hemos visto, semana a semana, cómo cada crisis encuentra su cauce. El mercado se asusta, se ajusta y vuelve al equilibrio. Siempre.

    Me temo, sin embargo, que en los próximos años enfrentaremos un tipo de crisis cuya magnitud y escala no hemos presenciado antes. Y me duele decirlo: creo que esta vez sí es diferente.

    A mediados de 2025, el AI Lab Anthropic, con su producto Claude, inició una escalada que lo llevaría a pulverizar los niveles de crecimiento de su archirrival OpenAI, creadores de ChatGPT, la empresa de crecimiento más rápido de la historia. Esa escalada llevó a Anthropic de US$1.000 millones en ingresos anualizados (ARR) a inicios de ese año a US$30.000 millones en abril de 2026. Algo que le tomó a Salesforce, la empresa de software en la nube más exitosa del mundo, 22 años en lograr.

    Entre noviembre de 2025 y abril de 2026, Anthropic sacó tres modelos que dejaron al mundo boquiabierto: Opus 4.5, 4.6 y 4.7 (que salió este miércoles) podían programar, revisar código y ejecutar operaciones con agentes con una velocidad nunca antes vista. Hacían en horas lo que un equipo de desarrollo de primer nivel tardaba semanas. La desintermediación tecnológica ocurría frente a nuestros ojos.

    Lo que viene ahora, sin embargo, es lo que llamo “La Gran Desintermediación”. En febrero, Citrini Research lo denominó “The Global Intelligence Crisis”.

    Claude es capaz de hacer lo mismo con contratos y análisis legales, con modelos financieros y valoraciones de empresas, con diagnósticos médicos. Puede automatizar lo que antes hacían departamentos enteros: procesos contables que se hacían con 15 personas ahora pueden hacerse con dos. Equipos de administración son capaces de procesar facturas, conciliar bancos y generar reportes casi sin intervención humana. Se pueden armar presentaciones completas desde datos dispersos, negociar contratos siguiendo parámetros legales y auditar empresas en segundos.

    Y lo más increíble: todo operado por personas comunes y corrientes con algún conocimiento de los procesos, en lenguaje natural. Invadiendo todos los rincones del quehacer humano. Aumentando exponencialmente la productividad. Multiplicando la capacidad de trabajo primero, amenazando con reemplazarlo después. Desplazando a los especialistas.

    Las cosas avanzan a una velocidad asombrosa. Anthropic ha lanzado, apenas dos meses después de Opus 4.6, el modelo Mythos, que según la misma empresa representa “un cambio de escala en capacidades”. Tan potente que ha decidido no lanzarlo públicamente porque, entre otras cosas, puede explotar vulnerabilidades en sistemas de software con velocidad y precisión sin precedentes. Encontró miles de “bugs” de alta severidad de sistemas que habían sobrevivido décadas de revisión humana y millones de pruebas automatizadas. La Fed y el Departamento del Tesoro se reunieron de emergencia con los grandes bancos para analizar la situación. La CMF en Chile se declaró hace una semana en alerta, al igual que el Bank of England y otros reguladores, que expresaron preocupación por el riesgo sistémico.

    Incluso en ausencia de un evento cataclísmico, la pregunta es cuándo y cómo los efectos de esta revolución, que está ocurriendo frente a nuestros ojos, nos golpearán.

    Siendo creyente ferviente en las bondades de la destrucción creativa schumpeteriana, me declaro, sin embargo, esta vez, en modalidad de profunda duda.

    La escala y velocidad de la disrupción de la IA no se había visto nunca antes. Invadirá todo y ya se nota en las estadísticas. Legiones de especialistas educados y competentes quedarán obsoletos. Los modelos educacionales como los conocemos dejarán de tener sentido. El desempleo estructural e irreconvertible se transformará en un problema global.

    El mundo tiene un PIB hoy de poco más de US$100 trillones. Aproximadamente la mitad de ese producto es trabajo humano. Una fracción significativa de ese trabajo —programación, análisis financiero, trabajo legal de rutina, diseño, investigación— está ahora al alcance de Claude. Anthropic, OpenAI, Google y todos sus competidores van por eso. Se transformarán en las compañías más grandes de la historia, sí. Pero el costo probable será la madre de todas las desigualdades. El más grande desvío de trabajo a capital del que el mundo haya sido testigo.

    Cuando la Revolución Industrial desplazó trabajadores agrícolas, creó fábricas. Cuando la automatización desplazó trabajadores de fábrica, creó servicios. ¿Qué crea la IA cuando desplaza el trabajo cognitivo? Aún no lo sabemos. Y esa incertidumbre debería quitarnos el sueño.

    La pregunta no es si Anthropic y OpenAI se transformarán en las compañías más grandes de la historia. La pregunta es qué hacemos con millones de profesionales educados y competentes que podrían quedar obsoletos. Una pregunta para la que no hay respuestas. Ni siquiera teóricas.

    Ojalá me equivoque. Pero creo que tal vez esta vez sí es diferente.

    *El autor de la columna es emprendedor y panelista de Información Privilegiada de radio Duna

    Más sobre:OpiniónIAAnthropicOpenAIChatGPT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clipping, propiedad intelectual y responsabilidad del comprador

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

    Dictan prisión preventiva para segundo imputado por el homicidio del carabinero Eugenio Nain

    Lo más leído

    1.
    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    2.
    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    3.
    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    4.
    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    Subsecretario de Trabajo defiende aplicación de Ley de 40 horas y afirma que lo principal es el acuerdo entre las partes

    5.
    Senado de Estados Unidos despeja el camino para millonario proyecto minero del grupo Luksic en ese país

    Senado de Estados Unidos despeja el camino para millonario proyecto minero del grupo Luksic en ese país

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Chile por el Sudamericano Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique
    Chile

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre en situación de calle en Iquique

    Informe técnico plantea reforzamiento estructural pese a decisión de demoler viviendas en El Olivar

    Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

    Esta vez es diferente
    Negocios

    Esta vez es diferente

    La misma excusa para La Roja y el crecimiento

    Clipping, propiedad intelectual y responsabilidad del comprador

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado
    Tendencias

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Qué se sabe sobre el ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    La U queda en blanco ante Everton y no disipa las dudas a una semana del Clásico Universitario
    El Deportivo

    La U queda en blanco ante Everton y no disipa las dudas a una semana del Clásico Universitario

    Un irregular Joaquín Niemann sigue sin repuntar en el LIV Golf de México

    Batacazo vasco: la Real Sociedad baja al Atlético de Madrid en los penales y es campeón de la Copa del Rey

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma
    Cultura y entretención

    Fallece actriz Nadia Farès a sus 57 años tras haber estado una semana en coma

    Con Quilapayún de invitados y sorpresas en el set, Los Bunkers cierran su gira acústica en la Quinta Vergara

    Gepe reimagina “SER AMIGOS (olvida)” junto a los mexicanos Daniel, Me Estás Matando

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo
    Mundo

    Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. levante el bloqueo

    Unicef se declara indignada frente al asesinato de proveedores de agua en Gaza

    Machado dice que está en permanente comunicación con EE.UU. y que espera volver a Venezuela

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito
    Paula

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial