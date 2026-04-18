Alcaldes de comunas cordilleranas del Biobío piden al Ejecutivo ser parte de discusión por Reconstrucción Nacional

Los alcaldes de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío (Amcordi), liderados el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, hicieron un llamado al Ejecutivo para que sus municipios sean considerados activamente en la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional.

Esta solicitud fue planteada durante una reunión entre los jefes comunales y representantes de las comunas cordilleranas del Congreso, llevada a cabo este viernes.

En esta instancia, los alcaldes argumentaron que las realidades territoriales deben ser escuchadas para que el proyecto responda efectivamente a las necesidades locales.

El alcalde Urrutia, dijo que “queremos apoyar al Gobierno y que le vaya bien, porque si al Gobierno le va bien, también les va bien a nuestras comunas. Pero queremos ser parte de esta conversación. No queremos destruir nada, queremos construir y aportar desde la experiencia de quienes estamos en la primera línea con la ciudadanía”.

Mencionó que entre los temas prioritarios para la asociación está el acceso al gas y el transporte público en zonas apartadas , especialmente en comunas rurales en que los costos de estos afectan directamente a las familias de estos sectores.

El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, por su parte señaló que “estas reuniones son constructivas, porque permiten que los parlamentarios escuchen directamente a quienes vivimos la realidad comunal. Somos nosotros quienes enfrentamos día a día las necesidades de nuestras comunidades, por eso es fundamental que nuestras opiniones sean consideradas”.