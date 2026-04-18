Termina el despliegue de FF.AA.: Jedena decreta el fin de estado de excepción de catástrofe en la Región del Biobío

La Jefatura para la Defensa Nacional (Jedena) que se mantenía operativa en la Región del Biobío a cargo del contraalmirante de la Armada de Chile, Edgardo Acevedo, informó durante la noche de este viernes del final del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado por los graves incendios en enero de este año.

Con ello, también se procedió al retiro de los efectivos de las Fuerzas Armadas que estaban desplegados en la zona.

De acuerdo al bando N°30, la medida dejó de estar vigente a contar de las 23.59 horas de este viernes, por lo que “todos los miembros de las Fuerzas Armadas dependientes de esta Jefatura de Defensa, han dejado de ejercer las funciones otorgadas por el estado de excepción constitucional de catástrofe” decretado por el expresidente Gabriel Boric el pasado 18 de enero.

Con esto, añade la comunicación, los militares deben “restituirse a sus respectivos mandos institucionales”.

La Jedena también añade que a contar del horario señalado todas las medidas decretadas en los tres meses precedentes, quedan sin efecto.

“Las Fuerzas Armadas cesan en el ejercicio de las funciones extraordinarias conferidas por esta medida, retomando sus dependencias institucionales, y quedan sin efecto todos los bandos, instrucciones y disposiciones administrativas dictadas en el marco de este estado de excepción”, reforzó la Jedena.