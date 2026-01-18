SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Estado de catástrofe por incendios forestales: quién es Edgardo Acevedo, el jefe de la Defensa Nacional en el Biobío

    La madrugada se decretó estado de catástrofe en la zona, luego que incendios forestales en Concepción y Penco se expandieron y obligaran a la evacuación de más de 20 mil personas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Tras declararse estado de catástrofe por incendios: quien es Edgardo Acevedo, el jefe de la Defensa Nacional en el Biobío Delegación Presidencial Biobio

    La madrugada de este domingo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío, en el contexto de los voraces incendios forestales que enfrentan en la zona desde la tarde del sábado.

    En ese sentido, la situación de emergencia permite al gobierno establecer un jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para lograr coordinar a las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles en el resguardo del orden público, infraestructura y apoyo logístico a la emergencia.

    Por ello, quien asumirá aquel puesto en la región sería el contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez.

    Lo anterior, luego que la mañana de este domingo Contraloría tomara razón de los Decretos Nºs 2 y 3, del Ministerio del Interior, que declaran estado de catástrofe en zonas de las regiones de Ñuble y de Biobío afectadas por incendios forestales.

    Quién es Edgardo Acevedo

    Acevedo asumió en este puesto el pasado 26 de noviembre de 2025 tras sustituir al contraalmirante Arturo Oxley Lizana, quien ahora lidera la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar).

    Graduado de guardiamarina en 1993 de la Escuela Naval “Arturo Prat”, desde la Armada detallan que a prestado servicio por más de 15 años en diversas unidades, como la PTF 80 “Guacolda”, el Rompehielos “Almirante Viel”, la misilera “Teniente Serrano” y la fragata “Almirante Riveros”.

    Desde la Armada señalan que Acevedo es especialista en Ingeniería Naval Electrónica y posee el grado académico de Magister en Ciencias Navales y Marítimas.

    Estado de catástrofeJedenaRegión del BiobíoIncendios forestalesEdgardo Acevedo

