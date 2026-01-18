Un total de 24 incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional hasta las 09:30 horas de este domingo, según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de un balance publicado en la red social X.

Desde el organismo advirtieron que las cifras de superficie afectada son preliminares y podrían variar durante la mañana tras los sobrevuelos de evaluación técnica.

En la Región Metropolitana, el incendio El Tapihue, en la comuna de Til Til, presenta una superficie preliminar de 840 hectáreas y se mantiene con alerta amarilla comunal.

En la Región de Ñuble, que se encuentra completa bajo alerta roja regional, Conaf reportó nueve incendios activos. Entre los de mayor magnitud destacan Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, con 2.200 hectáreas afectadas; Monte Negro, en Quillón, con 1.500 hectáreas; y Rahuil Bajo, también en Ránquil, con 500 hectáreas. A ellos se suman focos en El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás, con superficies que van desde las 1,6 hasta las 361 hectáreas.

Conaf reporta 24 incendios forestales en combate y alertas rojas en Ñuble y Biobío CARLOS ACUNA/ATON CHILE

En tanto, la Región del Biobío, igualmente bajo Alerta Roja regional, concentra tres incendios relevantes: Trinitarias, en Concepción, con una afectación preliminar de 2.136 hectáreas; Rancho Chico, también en Concepción, con 737 hectáreas; y Rucahue Sur, en la comuna de Laja, con 1.000 hectáreas.

Finalmente, en la Región de La Araucanía, se mantienen dos incendios con Alerta Roja comunal: Santa Cruz, en Collipulli, con 500 hectáreas afectadas, y Rucalleco, en Lumaco, con una superficie preliminar de 60 hectáreas.

Desde Conaf señalaron que los incendios continúan siendo combatidos por brigadas del organismo y equipos de emergencia de distintas instituciones, mientras se actualiza el impacto real de la emergencia durante el transcurso del día.