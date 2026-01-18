Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

Diversos incendios forestales son combatidos en distintos puntos de las regiones del Ñuble y el Biobío, desde la tarde de este sábado.

Producto de los siniestros, se han registrado evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil, en el Ñuble; y Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción, en el Biobío.

La evolución de la emergencia motivó que el Presidente Gabriel Boric declarara estado de catástrofe en ambas regiones.

Revisa el minuto a minuto:

Cogrid Nacional

Desde el Ministerio del Interior confirmaron la realización de una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en las oficinas de Senapred a las 09.00 horas de este domingo.

En la instancia participarán el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián; y autoridades sectoriales de Obras Públicas, Salud, Agricultura, Defensa, Energía, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros, PDI y Bomberos, entre otros.

Alcalde de Florida descarta fallecidos preliminarmente en la comuna

El alcalde de Florida, Ricardo Montero, reconoce que hubo un incendio cerca del casco urbano, pero que terminó derivando en el sector rural de la comuna.

En diálogo con Meganoticias, el jefe comunal sostuvo que hasta ahora la emergencia ha intentado ser contenida por recursos propios, a raíz de la severidad de los siniestros en toda la Región del Biobío.

“Personas fallecidas no tenemos por el momento” , comentó al mismo tiempo que precisó que no se mantiene, hasta ahora, un reporte oficial de posibles viviendas afectadas en la comuna.

Despliegue de autoridades

De acuerdo a lo informado desde el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; y el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, viajan a la zona afectada por los incendios.

Habilitaron albergues en Ñuble

El director regional (s) de Senapred Ñuble entregó detalles respecto a los albergues habilitados en la zona para las personas evacuadas producto de los incendios forestales.

Director Regional (s) de SENAPRED Ñuble entrega información sobre los albergues habilitados para personas evacuadas producto de los incendios forestales que afectan a la región. pic.twitter.com/P0DWrpl4N6 — Senapred Ñuble (@SenapredNuble) January 18, 2026

Qué implica el estado de catástrofe

La entrada en vigencia del estado de catástrofe implica que el gobierno pueda designar a un jefe de la Defensa Nacional en las zonas afectadas. Quien sea designado asume la coordinación de las fuerzas Armadas y colabora con policías y autoridades civiles para el resguardo del orden público, la protección de infraestructura crítica y el apoyo logístico a labores de emergencia.

La medida también permite restringir derechos y libertades específicas, como la libertad de movimiento o de reunión, cuando ello sea estrictamente necesario para resguardar la seguridad de la población, así como facilitar evacuaciones, controlar accesos a zonas de riesgo o impedir acciones que puedan agravar la emergencia.

Declaran estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

El Presidente Gabriel Boric declaró, durante la madrugada del domingo, estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, por la evolución de los incendios forestales que azotan la zona.