SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Incendios forestales: experto explica cómo protegerse de las toxinas letales del humo (y cómo armar un kit de emergencia)

    El uso de mascarillas quirúrgicas es insuficiente y la ropa sintética puede agravar las quemaduras, explica Mauricio Muñoz, académico de la UNAB, quien detalla las medidas urgentes para enfrentar la “química” del fuego.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Incendios forestales: experto explica cómo protegerse de las toxinas letales del humo (y cómo armar un kit de emergencia)

    Ante la amenaza de incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío, la preocupación no solo radica en las llamas, sino en la “sopa tóxica” que se desplaza por el aire.

    Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre son solo algunos de los gases liberados que hacen imprescindible contar con medidas de protección específicas.

    Mauricio Muñoz, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) en Concepción, entrega una guía crítica para el resguardo respiratorio, ocular y dérmico en la “zona cero”.

    La mascarilla: ¿Por qué la quirúrgica no sirve?

    Mascarillas KN95 y N95

    El humo forestal está cargado de material particulado fino capaz de llegar a los alvéolos y pasar al torrente sanguíneo, pudiendo gatillar eventos cardiovasculares.

    Según Muñoz, confiar en una mascarilla quirúrgica común es un error grave.

    “Utilizar una mascarilla quirúrgica sería como intentar detener arena con una red de fútbol”, ilustra el experto.

    La recomendación: es vital el uso de mascarillas N95 o P100 (comunes durante la pandemia), las cuales ofrecen sellado hermético y filtración electrostática necesaria para frenar estas partículas.

    Ojos y piel: el peligro de los ácidos y la ropa sintética

    Humo forestal CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El humo actúa como un aerosol que transporta ácidos y resinas.

    Los lentes de seguridad con ventilación no son útiles, ya que permiten el flujo de gases.

    Según el experto, se requieren gafas con sello de silicona que aíslen el globo ocular para evitar daños como la queratoconjuntivitis química.

    En cuanto a la vestimenta, el académico advierte sobre el riesgo de las fibras sintéticas (poliéster o nylon).

    Ante el calor radiante, estas telas “se derriten sobre la piel”, causando quemaduras adheridas a la dermis.

    Lo correcto -dice- es usar prendas de algodón, que se carbonizan pero mantienen su estructura, ofreciendo una barrera térmica más segura.

    El peligro invisible: toxinas y primeros auxilios

    El experto detalla que la inhalación de humo expone al cuerpo a sustancias peligrosas:

    • Monóxido de carbono: deja a los tejidos sin respiración celular.
    • Óxidos de nitrógeno y azufre: al contacto con la humedad de la vía aérea, se transforman en ácidos que queman las mucosas.
    • Cianuro de hidrógeno: puede estar presente si se queman polímeros o ciertos arbustos, bloqueando la cadena respiratoria.

    ¿Qué hacer si ya hubo inhalación? Si la persona está esperando ayuda médica, la postura es clave.

    Muñoz recomienda permanecer sentado o semisentado en un ángulo de 45 grados. Esto reduce la presión sobre el diafragma y optimiza el oxígeno disponible.

    Qué debe tener el kit de emergencia

    Revisa lo que debe tener un kit de emergencia. Foto referencial.

    Para la descontaminación y el cuidado inmediato, el agua y el suero son las mejores herramientas.

    La ceniza mezclada con el sudor se vuelve alcalina, generando quemaduras químicas. Por ello, se debe lavar con suero y usar jabón neutro.

    Frente a una emergencia de incendios forestales, el especialista sugiere armar un bolso de emergencia que contenga:

    • Medicación crónica: suministro para al menos 7 días y copias físicas de las recetas.
    • Suero fisiológico al 0,9%: el “estándar de oro” para barrer toxinas de ojos y piel.
    • Lágrimas artificiales: sin preservantes, para la barrera corneal.
    • Mascarillas extra: al menos 3 unidades N95 por persona (la humedad y el hollín las saturan rápido).
    • Piel: fotoprotector solar e hidrogel (para disipar calor en quemaduras leves).

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesÑubleBiobíoQuemadurasToxinasHumoUNABMascarillasKit de emergenciaHumo forestalN95P100Gafas con sello de silicona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora”

    Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Lo más leído

    1.
    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    2.
    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    5.
    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Decretan toque de queda para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja por incendios forestales

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados
    Chile

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Achs dispone seis centros de salud en el Biobío para atender a personas afectadas por incendios forestales

    Incendios forestales: Elizalde descarta toque de queda en Ñuble “por ahora”

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia
    El Deportivo

    Va por el Grand Slam que le falta: Carlos Alcaraz se impone sin problemas en su estreno en el Abierto de Australia

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Manuel Pellegrini golpea la mesa tras el triunfo ante Villarreal: “Nunca estuvimos en crisis”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”