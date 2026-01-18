Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

En respuesta a la crítica situación que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales, la industria de las telecomunicaciones ha activado sus protocolos de emergencia.

La prioridad se ha centrado en mantener comunicados a los habitantes de las zonas de catástrofe, facilitando la coordinación de ayuda y el contacto con familiares.

Entel activa plan “Primera Respuesta”

Entel anunció este domingo la activación inmediata de su plan de conectividad “Primera Respuesta”. La medida busca apoyar directamente a los clientes, tanto personas como empresas, que residen en las comunas más golpeadas por el fuego.

El beneficio, que tendrá una vigencia de siete días a contar de hoy, incluye dos acciones principales:

Reposición de servicios móviles : para aquellos clientes que se encontraban con el servicio cortado por deuda.

Suspensión de cortes: se detendrán las acciones de corte de servicio por boletas impagas durante la emergencia.

Las comunas beneficiadas con estas medidas son:

Región del Biobío : Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida y Nacimiento.

Región de Ñuble: Ránquil y Quillón.

Por emergencia en Biobío y Ñuble, activamos Plan Primera Respuesta. Servicios móviles liberados por 7 días en Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida, Nacimiento, Ránquil y Quillón. pic.twitter.com/jbH2EruJQM — Entel Chile (@entel) January 18, 2026

“En momentos como este, la conectividad es fundamental y, en línea con nuestro compromiso con la conexión de los chilenos, nuestra prioridad es facilitar la comunicación tanto de las personas, como de nuestros clientes empresas en las comunas que han sido afectadas por los incendios”, destacó Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.

Despliegue de otras telco

Otras compañías del sector también se han sumado a los esfuerzos de comunicación.

Movistar Chile, a través de sus canales oficiales en redes sociales, ha mantenido un flujo constante de información respecto al estado de sus redes y medidas de apoyo para sus usuarios en las zonas afectadas, reforzando el llamado a un uso responsable de las redes para evitar la saturación.

La firma anunció -para todos quienes viven en comunas afectadas- la activación de Roaming de Emergencia, bolsas de clientes prepago costo cero con Gigas y Minutos libres, inhibición de acciones de cobranza y reposición de servicios suspendidos a clientes por deuda.

Por su parte, la empresa Wom liberó el tráfico para sus clientes de prepago y con deuda en Ñuble y Biobío, permitiendo libremente el uso de “WhatsApp y minutos libres hasta el 23/01”.

Recomendaciones críticas ante una emergencia