SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Ante el avance de los incendios forestales en la zona centro-sur del país, las compañías de telecomunicaciones han desplegado medidas urgentes para asegurar la conectividad de las comunidades afectadas.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    En respuesta a la crítica situación que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales, la industria de las telecomunicaciones ha activado sus protocolos de emergencia.

    La prioridad se ha centrado en mantener comunicados a los habitantes de las zonas de catástrofe, facilitando la coordinación de ayuda y el contacto con familiares.

    Entel activa plan “Primera Respuesta”

    Entel anunció este domingo la activación inmediata de su plan de conectividad “Primera Respuesta”. La medida busca apoyar directamente a los clientes, tanto personas como empresas, que residen en las comunas más golpeadas por el fuego.

    El beneficio, que tendrá una vigencia de siete días a contar de hoy, incluye dos acciones principales:

    • Reposición de servicios móviles: para aquellos clientes que se encontraban con el servicio cortado por deuda.
    • Suspensión de cortes: se detendrán las acciones de corte de servicio por boletas impagas durante la emergencia.

    Las comunas beneficiadas con estas medidas son:

    • Región del Biobío: Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida y Nacimiento.
    • Región de Ñuble: Ránquil y Quillón.

    “En momentos como este, la conectividad es fundamental y, en línea con nuestro compromiso con la conexión de los chilenos, nuestra prioridad es facilitar la comunicación tanto de las personas, como de nuestros clientes empresas en las comunas que han sido afectadas por los incendios”, destacó Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.

    Despliegue de otras telco

    Otras compañías del sector también se han sumado a los esfuerzos de comunicación.

    Movistar Chile, a través de sus canales oficiales en redes sociales, ha mantenido un flujo constante de información respecto al estado de sus redes y medidas de apoyo para sus usuarios en las zonas afectadas, reforzando el llamado a un uso responsable de las redes para evitar la saturación.

    La firma anunció -para todos quienes viven en comunas afectadas- la activación de Roaming de Emergencia, bolsas de clientes prepago costo cero con Gigas y Minutos libres, inhibición de acciones de cobranza y reposición de servicios suspendidos a clientes por deuda.

    Por su parte, la empresa Wom liberó el tráfico para sus clientes de prepago y con deuda en Ñuble y Biobío, permitiendo libremente el uso de “WhatsApp y minutos libres hasta el 23/01”.

    Recomendaciones críticas ante una emergencia

    • Ahorro de batería: activar el modo “ahorro de energía” en los teléfonos para extender su duración ante posibles cortes de electricidad.
    • Priorizar texto por sobre llamadas: preferir el uso de mensajería instantánea (WhatsApp) o SMS. Evite las llamadas de voz o videollamadas, ya que consumen más recursos de la red y pueden congestionar las antenas.
    • Uso de WiFi: si dispone de electricidad y conexión fija, priorice la conexión a WiFi para liberar las redes móviles (4G/5G).
    • Descongestión: disminuya el uso de múltiples dispositivos conectados simultáneamente si no es estrictamente necesario.

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesÑubleBiobíoEntelWomMovistarEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    3.
    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    5.
    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios
    Chile

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío
    El Deportivo

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Manuel Pellegrini golpea la mesa tras el triunfo ante Villarreal: “Nunca estuvimos en crisis”

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”