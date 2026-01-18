Kast insta a concentrarse en combate de incendios y ayuda a damnificados

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió este domingo 18 de enero a la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan gravemente a las regiones de Ñuble y Biobío, donde más de 50 mil personas han recibido alertas de evacuación y miles se encuentran desplazadas hacia albergues o casas de familiares.

A través de su cuenta en X, Kast sostuvo que “frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”.

La declaración se produce en un contexto de múltiples incendios activos en la zona, incluyendo Iriquén en Penco, Trinitarias en Concepción y Perales Biobío en Ránquil, con superficies que superan miles de hectáreas y han generado la confirmación de al menos un fallecido y varias personas lesionadas , según el balance del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El llamado de Kast se suma a las medidas adoptadas por el gobierno, que incluyeron el decreto de estado de excepción constitucional de catástrofe, el despliegue de fuerzas armadas, carabineros, PDI, bomberos y aeronaves para el combate del fuego, así como la activación de más de 160 albergues en la región de Ñuble y 700 en Biobío para acoger a los afectados.