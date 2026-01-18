Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío
La medida constitucional fue anunciada por el Jefe de Estado durante la madrugada de este domingo.
La madrugada de este domingo, el Presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en respuesta a la crítica situación provocada por los incendios forestales de gran magnitud que afectan a ambas zonas y que han obligado a evacuaciones masivas, despliegue intensivo de recursos y coordinación permanente de los organismos de emergencia.
La decisión se adopta en el marco de la Constitución, que faculta al Ejecutivo a declarar este régimen excepcional cuando se producen calamidades públicas, como terremotos, inundaciones o incendios de gran extensión, y busca agilizar la acción del Estado frente a escenarios que superan la capacidad de respuesta ordinaria.
Control del orden público
Con la entrada en vigencia del estado de catástrofe, el gobierno podrá designar a un Jefe de la Defensa Nacional en las regiones afectadas, quien asume la coordinación de las Fuerzas Armadas y colabora con las policías y autoridades civiles en el resguardo del orden público, la protección de infraestructura crítica y el apoyo logístico a las labores de emergencia.
Asimismo, esta medida permite restringir derechos y libertades específicas, como la libertad de movimiento o de reunión, cuando ello sea estrictamente necesario para resguardar la seguridad de la población, facilitar evacuaciones, controlar accesos a zonas de riesgo o impedir acciones que puedan agravar la emergencia.
Uso expedito de recursos
El estado de catástrofe también habilita al Ejecutivo para disponer de bienes y recursos de manera más rápida, simplificando procedimientos administrativos y contractuales.
Esto se traduce en una mayor rapidez para movilizar personal, maquinaria, aeronaves, combustible, insumos médicos y ayuda humanitaria, así como en la posibilidad de reasignar fondos para enfrentar la emergencia.
En el plano social, la medida facilita la implementación de ayudas directas a las personas damnificadas, como albergues, entrega de alimentación, apoyo sanitario y eventuales beneficios económicos, en coordinación con los gobiernos regionales y municipios.
La medida tendrá una duración acotada y será evaluada de forma permanente, en función de la evolución de los siniestros y de las condiciones que permitan avanzar hacia la normalización, una vez controlada la emergencia.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.