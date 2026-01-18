SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ministro Cordero confirma que cifra de fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío aumentan a 16

    Cordero precisó que 15 nuevos decesos corresponden únicamente a la Región del Biobío y que las autoridades tienen ubicación exacta de los hechos, aunque por razones de seguridad y respeto a las investigaciones en curso no se divulgarán públicamente.

    Sebastián Escobar F.
    Ministro Cordero confirma que cifra de fallecidos por incendios en Biobío aumentan a 15 Diego Martin

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó este domingo 18 de enero que la cifra de fallecidos a causa de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío asciende a 16 personas, además del fallecido reportado ayer en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble.

    En declaraciones realizadas tras el balance del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), Cordero precisó que estos decesos corresponden únicamente a la región del Biobío y que las autoridades tienen ubicación exacta de los hechos, aunque por razones de seguridad y respeto a las investigaciones en curso no se divulgarán públicamente. “No solo implica la intervención policial, sino que también aislar el sitio del suceso y recibir las instrucciones del Ministerio Público”, explicó el ministro.

    El ministro señaló que las alertas SAE han sido clave en la evacuación preventiva, destacando que se han despachado más de 87 mensajes para resguardar a las personas en riesgo. “Las alertas de evacuación son claves y deben cumplirse una vez que se reciben, especialmente por la forma y modo en que se está desarrollando el incendio”, agregó.

    Cordero indicó que esta cifra podría actualizarse durante la jornada conforme los equipos especializados de Carabineros, PDI y bomberos completen el catastro de las zonas afectadas y se garantice la seguridad para ingresar a los lugares comprometidos por el fuego. “Durante el transcurso del día, probablemente en la tarde, iremos informando sobre otros detalles”, concluyó.

    Ministro Cordero confirma que cifra de fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío aumentan a 16 CARLOS ACUNA/ATON CHILE
    Más sobre:Incendios ForestalesBiobíoÑubleSiniestrosEmergenciasSenapredConafBomberos

